Isha Malviya Photos: गोवा में ढाया कहर! ईशा मालवीय की दिलकश तस्वीरें

Isha Malviya Photos: एक्ट्रेस ईशा मालवीय, जो फिलहाल एल्विश यादव के साथ लाफ्टर शेफ्स 3 में लोगों का दिल जीत रही हैं, उन्होंने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। एक्ट्रेस ने हाल ही में गोवा से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, और उन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

सफेद ऑफ-शोल्डर गाउन में ईशा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं। उनके शानदार पोज़, कॉन्फिडेंस और चार्म ने फैंस को दीवाना बना दिया, और कमेंट सेक्शन जल्द ही तारीफों और मज़ेदार रिएक्शन से भर गया।

हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का मज़ेदार कमेंट

 

ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पर छह खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं और फैंस से कैप्शन बताने को कहा। जहां यूज़र्स ने पोस्ट पर क्रिएटिव कमेंट्स की बाढ़ ला दी, वहीं हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने अपने हाजिरजवाबी कमेंट से सबका ध्यान खींचा। तस्वीरों में ईशा के बैठने के तरीके पर रिएक्ट करते हुए रॉकी ने कमेंट किया, “बैक रेस्ट लेकर बैठो दीदी” (“बैकरेस्ट लगाकर बैठो, बहन।”) उनके कमेंट ने तुरंत ध्यान खींचा और पोस्ट में एक मज़ेदार ट्विस्ट ला दिया।

फैंस ने एल्विश यादव के नाम से उन्हें ट्रोल किया

सिर्फ 18 घंटों में, ईशा की पोस्ट पर 1.9 लाख से ज़्यादा लाइक्स आ गए, जिसमें जन्नत ज़ुबैर और अली गोनी जैसी सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शन भी शामिल थे। क्योंकि उन्होंने “कैप्शन प्लीज़” लिखा था, इसलिए फैंस पीछे नहीं हटे। कुछ ने एल्विश यादव का नाम लेकर उन्हें छेड़ा,

जबकि दूसरों ने गोवा और छुट्टियों के बारे में मज़ाक किया। कई फैंस ने उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ की। एक यूज़र ने लिखा, “पूरी तरह से डीवा वाइब्स!” दूसरे ने कमेंट किया, “चांद निकल आया आज गली में।” किसी और ने कहा, “नज़र न लगे।” कई फैंस ने लाफ्टर शेफ्स 3 में उनके परफॉर्मेंस की भी तारीफ की।

ईशा मालवीय की बढ़ती लोकप्रियता

ईशा मालवीय बिग बॉस 17 में आने के बाद मशहूर हुईं। उससे पहले, वह टीवी शो उड़ारियां में नज़र आई थीं। बिग बॉस के दौरान, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल के साथ उनके लव ट्रायंगल ने काफी सुर्खियां बटोरीं और विवाद पैदा किया।

दिलचस्प बात यह है कि ईशा अब लाफ्टर शेफ्स 3 में अभिषेक और समर्थ दोनों के साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हैं, और उनकी बॉन्डिंग को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। एक्टिंग के अलावा, ईशा ने मिस मध्य प्रदेश 2017 और मिस टीन इंडिया वर्ल्डवाइड 2019 जैसे ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा लिया है, जिससे उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म साबित होता है।