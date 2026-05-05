Isha Ambani Golden Glam Look: ईशा अंबानी का गोल्डन ग्लैम लुक वायरल, डायमंड ब्लाउज और मैंगो बैग ने खींची सबकी नजरें

Isha Ambani Golden Glam Look: जब ईशा अंबानी न्यूयॉर्क में Met Gala 2026 के रेड कार्पेट पर उतरीं, तो उन्होंने सिर्फ़ अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं कराई—बल्कि एक ऐसा यादगार पल बना दिया जिससे दुनिया नज़रें नहीं हटा पा रही थी। एक बेहद खूबसूरत सुनहरी साड़ी, साथ में हीरे का जगमगाता ब्लाउज और हाथ में ‘आम’ के आकार का एक कलात्मक एक्सेसरी लिए, ईशा ने इस इवेंट की थीम “Garden of Time” को पूरी तरह से साकार कर दिया।

असली सोने से बुनी हुई साड़ी

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मशहूर डिज़ाइनर गौरव गुप्ता द्वारा डिज़ाइन की गई ईशा की साड़ी बिल्कुल भी आम नहीं थी। असली सोने के धागों से बनी इस पोशाक में पारंपरिक ‘पिछवाई’ कला से प्रेरित बारीक डिज़ाइन बने हुए थे। इसका स्टाइल पारंपरिक विरासत और आधुनिकता का एक बेहतरीन मेल था, जिसमें साड़ी को एक खास अंदाज़ में लपेटा गया था और इसके पीछे एक लंबी सुनहरी झालर लहरा रही थी।

यह बेमिसाल कृति असाधारण कारीगरी का नतीजा थी—50 से ज़्यादा कारीगरों ने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए लगभग 1,200 घंटे समर्पित किए।

₹200 करोड़ का हीरे का ब्लाउज

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इस पूरे लुक का असली आकर्षण उनका शानदार ब्लाउज था, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग ₹200 करोड़ थी। नीता अंबानी के निजी गहनों के संग्रह से लिए गए टुकड़ों से बने इस ब्लाउज में ऐतिहासिक ‘निज़ाम संग्रह’ के दुर्लभ तत्व शामिल थे, जिनमें एक ‘सरपेच’ और 200 से ज़्यादा पुराने ‘माइन-कट’ हीरे शामिल थे, जिनका कुल वज़न 1,800 कैरेट से ज़्यादा था।

इस असाधारण कृति को बनाने में ही लगभग 2,000 घंटे लगे, जिसने इसे Met Gala के रेड कार्पेट पर देखे गए सबसे शानदार फ़ैशन स्टेटमेंट्स में से एक बना दिया।

एक ऐसा ‘आम’ जो सिर्फ़ एक आम नहीं था

पारंपरिक लग्ज़री हैंडबैग्स से हटकर, ईशा ने आम के आकार की एक आकर्षक सुनहरी एक्सेसरी अपने साथ रखी थी। यह कोई फल नहीं, बल्कि मशहूर कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा बनाई गई एक कलाकृति थी—जो भारतीय संस्कृति और समकालीन कला का एक बेहतरीन मेल थी।

एक अनोखा कलात्मक हेयरपीस

उनके हेयरस्टाइल ने भी उनके लुक में एक और अनोखापन जोड़ दिया। बालों को हल्के ‘हाफ़-बन’ (आधा जूड़ा) और लहरदार स्टाइल में बांधकर, ईशा ने ज़मीन तक लटकने वाला एक ‘गजरा’ लगाया था—जो असली फूलों से नहीं, बल्कि कलाकार सौरभ गुप्ता द्वारा कागज़, तांबे और पीतल से बनाया गया था। इस बारीक कलाकृति को पूरा करने में 150 घंटे लगे और इसने उनके पूरे लुक को एक ‘पहनने लायक कला’ में बदल दिया। शाही शान के लायक गहने

इस पूरे पहनावे को एक शानदार हीरे के हार ने पूरा किया, जिसका वज़न 250 कैरेट से भी ज़्यादा था; इसके साथ ही उन्होंने फूलों के डिज़ाइन वाले खूबसूरत झुमके भी पहने थे। कांतिलाल छोटालाल ज्वेलर्स द्वारा डिज़ाइन किए गए इन गहनों ने उनके लुक को एक शाही अंदाज़ दिया, जिससे ईशा अंबानी किसी आधुनिक भारतीय महारानी से कम नहीं लग रही थीं।