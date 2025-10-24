Isabelle Tate Death Reason: सिर्फ 23 की उम्र में बुझ गया हॉलीवुड का चमकता सितारा! Isabelle Tate की मौत से फैंस सदमे में

Isabelle Tate Death Reason: “9-1-1: नैशविले” में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध युवा अभिनेत्री इसाबेल टेट के असामयिक निधन से मनोरंजन जगत स्तब्ध है। इसाबेल का 19 अक्टूबर को उनके घर पर, मात्र 23 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी टैलेंट एजेंसी, मैकक्रे एजेंसी ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस हृदयविदारक समाचार की पुष्टि की।

इसाबेल की तस्वीर साझा करते हुए, एजेंसी ने लिखा, “हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इसाबेल टेट का 19 अक्टूबर को निधन हो गया। वह केवल 23 वर्ष की थीं। मैं इज़ी को तब से जानती हूँ जब वह किशोरावस्था में थीं – उन्होंने हाल ही में अभिनय में वापसी की थी, और हमें उन पर बहुत गर्व था।”

एजेंसी ने आगे बताया कि इसाबेल का पहला ऑडिशन “9-1-1: नैशविले” के लिए था, और उन्हें तुरंत यह भूमिका मिल गई। पोस्ट में आगे लिखा था, “वहाँ उनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। मैं उनकी प्यारी माँ कैटरीना टेट, बहन डेनिएला, परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उन्हें जानता था – बहुत से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे।”

इसाबेल टेट की मृत्यु का कारण

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसाबेल टेट का निधन चारकोट-मैरी-टूथ (सीएमटी) रोग से संबंधित जटिलताओं के कारण हुआ। यह एक दुर्लभ प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करता है।

इसाबेल को मात्र 13 साल की उम्र में इस न्यूरोमस्कुलर रोग का पता चला था। समय के साथ, इस स्थिति के कारण उनके पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गईं। 2022 में, इसाबेल ने इंस्टाग्राम पर साझा किया था कि उनकी सेहत बिगड़ रही है और उन्हें जल्द ही व्हीलचेयर पर निर्भर रहना पड़ सकता है।