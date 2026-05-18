Vastu Tips For Home: घर में रहता है तनाव या बात-बात पर होता है झगड़ा? आज ही हटा दें ये चीजें!

सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं हमारे आस-पास मौजूद वस्तुएं

Vastu Tips For Home, (आज समाज), नई दिल्ली: घर में छोटी-छोटी बातों पर कलह, बेवजह का तनाव और मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण वास्तु दोष या ज्योतिषीय असंतुलन भी हो सकता है। हमारे आस-पास मौजूद वस्तुएं सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अनजाने में घर में रखी कुछ चीजें परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां और झगड़े बढ़ा सकती हैं। यदि आपके घर में भी बिना किसी ठोस वजह के क्लेश रहता है, तो घर में पड़ी ये फालतू और खराब चीजें भी कारण हो सकती है।

मुख्य द्वार या घर में टूटे-फूटें बर्तन और कांच

वास्तु शास्त्र में टूटे हुए कांच, चटके हुए बर्तन या दरार पड़ी हुई क्रॉकरी को सबसे बड़ा दोष माना गया है। टूटे हुए बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मानसिक तनाव बढ़ता है और बात-बात पर विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए अगर घर में कोई भी कांच का सामान या बर्तन टूटा हुआ है, तो उसे तुरंत बाहर निकालें।

बंद या खराब पड़ी घड़ियां

घड़ी को समय और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, घर में रुकी हुई घड़ी सीधे तौर पर आपकी तरक्की और खुशहाली को रोक देती है। बंद घड़ी से घर में जड़ता आती है। इससे परिवार के लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते, जिससे चिड़चिड़ापन और आपसी मनमुटाव बढ़ता है। घर की सभी घड़ियों को चालू रखें। जो खराब हो चुकी हैं और सुधर नहीं सकतीं, उन्हें तुरंत हटा दें।

कांटेदार और दूध वाले पौधे

पेड़-पौधे घर में सकारात्मकता लाते हैं, लेकिन गलत पौधों का चुनाव तनाव की वजह बन सकता है। कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे (गुलाब को छोड़कर) और ऐसे पौधे जिन्हें काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, घर के भीतर नकारात्मकता फैलाते हैं। इनसे रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। इन पौधों को घर के अंदर रखने की बजाय बाहर रखें या हटा दें।

जंग लगी चीजें और कबाड़ सामान

अक्सर लोग पुराना, खराब हो चुका इलेक्ट्रॉनिक सामान (जैसे टीवी, रेडियो, फोन या चार्जर) स्टोर रूम या छत पर रख देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और जंग लगा लोहा राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। राहु का दोष घर में अचानक होने वाले झगड़ों और मानसिक भ्रम का कारण बनता है। घर के कोने-कोने को साफ रखें और किसी भी प्रकार का कबाड़ इकट्ठा न होने दें।

हिंसक या उदासी दर्शाने वाली तस्वीरें

घर की दीवारें हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसी तस्वीरें लगा लेते हैं जो वास्तु के अनुकूल नहीं होतीं। डूबता हुआ सूरज, रोते हुए बच्चे, हिंसक जानवर या कांटेदार पेड़ों की तस्वीरें घर में कलह और अशांति पैदा करती हैं। बेडरूम और लिविंग रूम में हमेशा हंसते-मुस्कुराते चेहरे, या राधा-कृष्ण जैसी प्रेम और शांति का प्रतीक तस्वीरें लगाएं।

बिस्तर के नीचे कबाड़ या जूते-चप्पल रखना

बेडरूम वह जगह है जहां व्यक्ति मानसिक शांति और आराम के लिए जाता है। यदि आप अपने पलंग या बिस्तर के नीचे लोहे के सामान, जूते-चप्पल या प्लास्टिक का कबाड़ रखते हैं, तो इससे आपकी नींद बाधित होती है। अनिद्रा के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, जो पति-पत्नी के बीच झगड़े का मुख्य कारण बनता है। बिस्तर के नीचे का हिस्सा हमेशा खाली और साफ रखें।