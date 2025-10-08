India Tour of Australia 2025 : क्या जल्द खत्म होने वाला है ‘रोको’ का दौर

ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है दो भारतीय वरिष्ठ खिलाड़ियों के करियर का अंतिम दौरा

India Tour of Australia 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है। टीम का ऐलान हो चुका है और अगले सप्ताह यह ऑस्ट्रेलिया जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार टीम इंडिया को वहां पर तीन एक दिवसीय व पांच टी-20 मैच खेलने हैं। भारत के इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से एकदिवसीय मैचों में कप्तान की भूमिका निभाने वाले रोहित शर्मा को इस दौरे के दौरान कप्तानी से हटा दिया गया है। उनकी जगह शुभमन गिल टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीं टीम प्रबंधन ने श्रेयस अय्यर को उपकप्तान चुना है। हालांकि टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शामिल किया गया है।

क्रिकेट जगत में उठी नई अफवाह

टीम प्रबंधन के इस रुख से क्रिकेट प्रेमियों को धक्का लगा है। प्रशंसकों के एक बड़े वर्ग ने तो यहां तक कह दिया है कि इन दोनों चैंपियन खिलाड़ियों का करियर अंतिम दौर में है। यदि इस दौरे पर दोनों अच्छा प्रदर्शन न कर सके तो संभवत: यह इनके करियर का अंतिम दौरा भी साबित हो सकता है।

टीम प्रबंधन ने दिया बड़ा बयान

रोहित और विराट कोहली दोनों ही इस टीम में हैं, लेकिन सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ह्लरोहित और विराट दोनों ही 2027 वर्ल्ड कप को लेकर नॉन-कमिटल हैं।ह्व यानी दोनों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे 2027 में होने वाले अगले वनडे विश्वकप में खेलेंगे या नहीं।

क्या दिसंबर में घरेलू दर्शकों के सामने कहेंगे अलविदा?

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। फैंस का मानना है कि रोहित और विराट दोनों दिसंबर में घरेलू जमीन पर होने वाली भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। यह सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। इसके तीन मैच 30 नवंबर, 3 दिसंबर और छह दिसंबर को होंगे। कई फैंस का कहना है कि छह दिसंबर को होने वाला तीसरा वनडे शायद दोनों दिग्गजों का टीम इंडिया के लिए आखिरी घरेलू मैच साबित हो सकता है।

