The Family Man Next Season: आने वाला है द फैमिली मैन का नया सीजन?

मनोज बाजपेयी के एक इशारे से बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

The Family Man Next Season, (आज समाज), मुंबई: ओटीटी की दुनिया में कुछ सीरीज ऐसी हैं, जिनका हर सीजन आते ही दर्शकों के बीच अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। स्पाई-थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन भी उन्हीं में से एक है, जिसने अपनी कहानी, एक्शन और ह्यूमर के दम पर जबरदस्त पॉपुलर हासिल की। नवंबर 2025 में द फैमिली मैन का चौथा सीजन रिलीज हुआ था, जिसकी कहानी बीच में ही रुकी हुई है और दर्शक आगे की कहानी जानने के लिए बेताब हैं। अब चौथे सीजन को लेकर मनोज बाजपेयी ने बड़ा हिंट दिया है।

मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है। सीरीज का तीन सीजन आ चुका है और तीसरे सीजन के बाद से ही फैंस चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे थे और अब इस इंतजार को लेकर बड़ा हिंट मिल गया है। मनोज बाजपेयी ने ऐसा इशारा दिया है, जिससे द फैमिली मैन सीजन 4 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों का जवाब देते हुए चौथे सीजन की ओर इशारा किया।

एक्टर ने दे दिया बड़ा हिंट

मनोज बाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू किया, इस दौरान उनके एक फैन ने द फैमिली मैन 3 से जुड़े सवाल पूछें। जिसके जवाब में उन्होंने लिखा कि तीसरे सीजन में जो भी सवाल अधूरे रह गए हैं, उनके जवाब अगले सीजन में मिलेंगे और साथ ही जल्दी मिलते हैं। एक्टर का ये मैसेज लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। उनके इस छोटे से जवाब ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और दर्शकों ने इसे सीजन 4 की कंफर्मेशन के तौर पर लेना शुरू कर दिया।

श्रीकांत तिवारी की कहानी

ये सीरीज एक मिडिल-क्लास फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी की कहानी है, जो सीक्रेट तरीके से देश की सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करता है। एक तरफ श्रीकांत खतरनाक मिशनों का हिस्सा होता है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार और निजी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। यही बैलेंस और कहानी का अंदाज इसे बाकी स्पाई थ्रिलर से अलग बनाता है। अब दर्शकों को इंतजार है कि अगला सीजन कब शुरू होगा और श्रीकांत तिवारी किस नए मिशन में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें: येलो मोनोकिनी में मानुषी छिल्लर ने मालदीव के बीच पर बरसाया कहर