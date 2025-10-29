8th Pay Commission News : क्या 8वें वेतन आयोग में सरकार लेने जा रही यह फैसला

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को दी मंजूरी, नया वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से होगा लागू

8th Pay Commission News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनधारकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जा सकता है।

इसका मतलब है कि कर्मचारी कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के पात्र बन सकेंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आठवां वेतन आयोग यह सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक लोगों के बने रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।

क्या पेंशनर्स को मिल सकता है यह लाभ

अनुमानों के मुतबिक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह तक बढ़ सकता है। यानी पेंशन में करीब तीन गुना तक बढ़ोतरी संभव है। इससे लाखों पेंशनधारकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वर्तमान में बेसिक पेंशन पर 58% डीए (महंगाई भत्ता) भी मिलता है। आठवें वेतन आयोग में यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को और आसान व पारदर्शी बनाने की उम्मीद है, ताकि सभी पेंशनर्स को समय पर और समान आधार पर लाभ मिले।

कुछ जानकार मानते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकती है। यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। सरल शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा सैलरी और पेंशन बढ़ेगी।

जनवरी 2025 को दी थी सैद्धांतिक मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिविजन क्लर्क (छऊउ) की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा दिख सकता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे पहले जानते हैं सातवें वेतन आयोग ने क्या किया था, और इसके लागू होने से कर्मचारियों को क्या फायदा मिला।

