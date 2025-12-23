क्या फरवरी में शादी करने वाली हैं Tanya Mittal? जानें कैसे शुरू हुई शादी की चर्चाएं

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी शो या प्रोजेक्ट के लिए नहीं। बल्कि, उनकी शादी की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। पिछले कुछ दिनों से, ऑनलाइन बातचीत तेज़ हो गई है, जिससे लोग तान्या की पर्सनल लाइफ और इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वह सच में जल्द ही शादी करने वाली हैं।

शादी की चर्चा कहाँ से शुरू हुई?

यह अटकलें तब शुरू हुईं जब रेडिट पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि तान्या मित्तल फरवरी में शादी करने वाली हैं। पोस्ट में मज़ाकिया तौर पर यूज़र्स को दूल्हे का नाम गेस करने के लिए कहा गया, और जल्द ही कमेंट सेक्शन अफवाहों का अड्डा बन गया।

कुछ यूज़र्स ने उनका नाम एक म्यूज़िशियन से जोड़ा, जबकि कुछ ने एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का नाम घसीटा – और उसके बाद से यह चर्चा और तेज़ हो गई। हालांकि, यह सब सिर्फ़ ऑनलाइन गॉसिप बनकर रह गया, जिसका कोई असली कन्फर्मेशन नहीं था।

क्या तान्या या उनकी टीम ने कुछ कन्फर्म किया है?

अब तक, न तो तान्या मित्तल और न ही उनकी टीम ने सगाई या शादी के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस तरह की किसी बात का कोई इशारा नहीं दिया है। बिना किसी कन्फर्मेशन या अनाउंसमेंट के, ये शादी की रिपोर्ट्स फिलहाल सिर्फ़ बेबुनियाद अटकलें लग रही हैं।

तान्या ने पहले शादी के बारे में क्या कहा था?

\हालांकि लेटेस्ट चर्चा में सच्चाई की कमी है, लेकिन तान्या ने पहले शादी के बारे में बात की है। बिग बॉस 19 के दौरान, उन्होंने बताया था कि उनके माता-पिता एक समय चाहते थे कि वह कम उम्र में शादी कर लें। हालांकि, तान्या ने पहले अपने करियर पर फोकस करने का फैसला किया और समय मांगा।

अब जब उनका प्रोफेशनल सफ़र अच्छा चल रहा है, तो तान्या ने माना है कि वह भविष्य में सही पार्टनर ढूंढने के लिए तैयार हैं – लेकिन उन्होंने कभी किसी तारीख, नाम या शादी की योजनाओं का ज़िक्र नहीं किया है।