Online Security Tips: आज की डिजिटल दुनिया में, ईमेल ID और पासवर्ड हमारी ज़िंदगी की चाबी बन गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग ऐप और काम के टूल तक — लगभग सब कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल पर निर्भर करता है। इसीलिए हैक होने का डर बहुत असली है।

अगर आपने कभी सोचा है कि आपके अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है, तो घबराएं नहीं। पता लगाने के आसान और असरदार तरीके हैं।यहां एक आसान गाइड दी गई है जो आपको यह पता लगाने में मदद करेगी कि आपके अकाउंट हैक हुए हैं या नहीं — और आगे क्या करना है।

अजीब एक्टिविटी पर ध्यान दें

पहला और सबसे ज़रूरी कदम है संदिग्ध एक्टिविटी पर नज़र रखना। चेक करें कि आपके कुछ बिना पढ़े ईमेल अचानक पढ़े हुए मार्क तो नहीं हो गए हैं। अपने अकाउंट से भेजे गए उन मैसेज पर ध्यान दें जिन्हें लिखना आपको याद नहीं है। उन पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट पर ध्यान दें जिन्हें आपने कभी शुरू नहीं किया।

आपको अचानक लॉगआउट भी दिख सकते हैं या अनजान जगहों या डिवाइस से लॉगिन के बारे में अलर्ट मिल सकते हैं। ये इस बात के पक्के चेतावनी संकेत हैं कि कोई और आपके अकाउंट का एक्सेस कर सकता है।

डेटा ब्रीच चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें

कई भरोसेमंद ऑनलाइन टूल्स आपको यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपका ईमेल ID या पासवर्ड किसी जाने-माने डेटा ब्रीच में आया है या नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपको अपना ईमेल एड्रेस डालने और तुरंत चेक करने की सुविधा देते हैं कि यह लीक हुआ है या नहीं।

कुछ टूल्स तो आपको यह भी बताते हैं कि आपका डेटा कहाँ और कब एक्सपोज़ हुआ था। एक पॉपुलर और भरोसेमंद ऑप्शन हैव आई बीन प्वॉन्ड है, जिसका इस्तेमाल कॉम्प्रोमाइज़्ड अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है।

अपना पासवर्ड तुरंत बदलें

अगर आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तो देर न करें — तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। हमेशा अपरकेस और लोअरकेस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके एक मज़बूत पासवर्ड बनाएं। एक ही पासवर्ड को कई प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल करने से बचें।

साथ ही, जहाँ भी हो सके टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) इनेबल करें। इससे सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है और हैकर्स के लिए सेंध लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

अलर्ट रहें और सिक्योर रहें

अपने ईमेल, बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को रेगुलर चेक करने की आदत डालें। अलर्ट्स, नोटिफिकेशन्स और लॉगिन एक्टिविटी पर नज़र रखें। प्रोएक्टिव रहने से आइडेंटिटी थेफ़्ट को रोकने और किसी भी गंभीर नुकसान से पहले अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।