Rakhi Sawant: क्या तीसरी शादी करने जा रही हैं राखी सावंत? दुल्हन के लिबास में वीडियो हुआ वायरल

Rakhi Sawant: विवादास्पद एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार एक वायरल वीडियो की वजह से जिसने इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपने अजीब बयानों और बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाने वाली राखी हाल ही में दुल्हन के लिबास में दिखीं, जिससे फैंस और नेटिज़न्स सोच रहे हैं: क्या वह फिर से शादी करने की योजना बना रही हैं?
वायरल क्लिप में, राखी सावंत भारी गोल्डन साड़ी में सजी-धजी दिख रही हैं, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह था उनका अनोखा हेयरस्टाइल, जिसमें गुलाब के फूलों से दिल के आकार का डिज़ाइन बना हुआ था। हाथों में शादी की माला पकड़े हुए, राखी ने पैपराज़ी से कहा, “आज, मैं पूरी तरह से एक अनोखी दुल्हन हूँ।”
उनके ब्राइडल अवतार ने तुरंत ऑनलाइन जिज्ञासा जगा दी, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या यह राखी का एक और ड्रामैटिक अपीयरेंस है या असली शादी की योजना का संकेत है।
‘मंजुलिका’ कहे जाने पर राखी को गुस्सा आया
एक और वीडियो में, जो वायरल हो रहा है, राखी को “मंजुलिका” से तुलना किए जाने पर पैपराज़ी पर गुस्सा करते हुए देखा गया। तेज़ी से रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, “क्या मैं मंजुलिका जैसी दिखती हूँ? तुम्हारी माँ मंजुलिका है!” जैसा कि उम्मीद थी, इस क्लिप ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन की लहर पैदा कर दी।
कमेंट सेक्शन में नेटिज़न्स ने खूब मजे लिए। कुछ ने मज़ाक में कहा, “वह एक फूलदान जैसी दिखती है,” जबकि एक अन्य यूज़र ने लिखा, “उन्हें ‘द 50’ शो में क्यों नहीं लिया गया?” कमेंट्स हमेशा की तरह मज़ेदार से लेकर व्यंग्यात्मक थे, जब भी राखी शामिल होती हैं।
राखी सावंत की पर्सनल लाइफ पर एक नज़र
उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो राखी सावंत ने दो बार शादी की है, लेकिन उनकी कोई भी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। आदिल खान दुर्रानी के साथ उनका रिश्ता खासकर विवादास्पद था और लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। दोनों 2023 में अलग हो गए जब उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई।
राखी ने आदिल पर घरेलू हिंसा और कई अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिहा होने से पहले उन्होंने लगभग पाँच महीने जेल में बिताए।
फिलहाल, यह साफ नहीं है कि राखी का ब्राइडल लुक किसी शूट, इवेंट या असल ज़िंदगी की घोषणा के लिए है। लेकिन एक बात पक्की है – जब भी राखी सावंत सामने आती हैं, ड्रामा और सुर्खियां उनके पीछे-पीछे ही आती हैं।
आजसमाज No. 1 हिन्दी न्यूज़ चैनल। aajsamaaj.com पर पढ़ें हर छोटी से छोटी ताज़ा खबरें हिंदी में | प्रदेश की ताजा समाचार, जाने व्यापार, बॉलीवुड, खेल और राजनीति कि ख़बरें, हिन्दी समाचार, UP election, election live update, Hindi News, live news in Hindi, watch live tv, Breaking news in Hindi, trending videos, Sports, business, film and Entertainment से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें हिंदी में|