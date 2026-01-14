Bhojpuri News: पवन सिंह फिर प्यार में? महिमा सिंह संग बढ़ी नजदीकियां, चर्चा तेज

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अक्सर अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनके 40वें जन्मदिन का सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,

जहां उन्हें एक मिस्ट्री वुमन के साथ देखा गया, जिससे उनकी तीसरी शादी की ज़ोरदार अफवाहें उड़ीं। हालांकि उनके चाचा ने पहले इन दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार एक्ट्रेस महिमा सिंह के साथ बढ़ती नज़दीकी की वजह से।

पवन सिंह और महिमा सिंह का रिश्ता लोगों को हैरान कर रहा है

पवन सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह महिमा सिंह के साथ काफी करीब बैठे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ सेट पर ही नहीं, बल्कि पब्लिक इवेंट्स में भी महिमा अक्सर सिंगर-एक्टर के साथ नज़र आती हैं। उनके लगातार साथ दिखने से अटकलें तेज़ हो गई हैं,

सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह ने शायद गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली है। ये वीडियो वायरल हो गए हैं, और अब फैंस उनके रिश्ते की असलियत पर सवाल उठा रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐒𝐡𝐮𝐛𝐡𝐚𝐦 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 (@rajput_shubhamsingh999)

तीसरी शादी की अफवाहों पर चुप्पी

बढ़ती चर्चा के बावजूद, पवन सिंह ने अपनी तीसरी शादी की अफवाहों पर चुप रहना ही चुना है। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, और महिमा सिंह ने भी इन अटकलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उनकी चुप्पी से चल रही गॉसिप को और हवा मिल रही है।

पवन सिंह और महिमा सिंह साथ काम कर रहे हैं

यह ध्यान देने वाली बात है कि पवन सिंह फिलहाल महिमा सिंह के साथ एक आने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है। यह जोड़ी म्यूज़िक वीडियो में भी साथ नज़र आ चुकी है,

जिसमें हिट गाना ‘बनी लइका’ भी शामिल है, जहां उनकी क्लोज़ केमिस्ट्री साफ़ दिख रही थी। इस गाने में एक ऑन-स्क्रीन किस भी था, जिसने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक का मामला अभी भी चल रहा है

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ अभी भी उलझी हुई है। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, और उनके तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है।

हाल ही में, पवन सिंह के चाचा ने बताया कि कोर्ट ने कपल को फिलहाल साथ रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर हालात सुधरते हैं और कोर्ट को लगता है कि रिश्ता चल सकता है, तो वे शादीशुदा रह सकते हैं। नहीं तो, शादी आधिकारिक तौर पर खत्म हो सकती है।

View this post on Instagram A post shared by Badak Singh (@badaksingh999)

हालांकि, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कपल के बीच सुलह हो जाए और तलाक न हो। सच क्या है? पवन सिंह के चुप रहने और महिमा सिंह के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों की खबरें सुर्खियों में आने के बाद, सवाल यह है — क्या यह सिर्फ़ प्रोफेशनल बॉन्डिंग है, या कहानी में कुछ और भी है? यह तो समय (और खुद पवन सिंह) ही बताएगा।