Pawan Singh and Jyoti Singh: पवन सिंह-ज्योति सिंह का रिश्ता टूटा ? तलाक की अर्जी में मांगे 30 करोड़ रुपये, फिर सुर्खियों में पावर स्टार की लव लाइफ”

By
Mohit Saini
-
0
52
Pawan Singh and Jyoti Singh: पवन सिंह-ज्योति सिंह का रिश्ता टूटा ? तलाक की अर्जी में मांगे 30 करोड़ रुपये, फिर सुर्खियों में पावर स्टार की लव लाइफ"
Pawan Singh and Jyoti Singh: पवन सिंह-ज्योति सिंह का रिश्ता टूटा ? तलाक की अर्जी में मांगे 30 करोड़ रुपये, फिर सुर्खियों में पावर स्टार की लव लाइफ"

Pawan Singh and Jyoti Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी परेशान निजी ज़िंदगी के लिए। अभिनेता का अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाह टूटने की कगार पर है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार, सालों के कानूनी और भावनात्मक उथल-पुथल के बाद दोनों तलाक की ओर बढ़ रहे हैं।

ज्योति सिंह की गुजारा भत्ता की बड़ी मांग

हाल ही में, पवन सिंह के वकील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें चल रहे मामले के बारे में चौंकाने वाले विवरण सामने आए। वीडियो में, वकील का दावा है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से गुजारा भत्ता के रूप में ₹30 करोड़ की मांग की है। उन्होंने आगे कहा, “अदालत ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। जब तक अदालत कोई निर्देश जारी नहीं करती, तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों को मीडिया में इस पर चर्चा करने के बजाय निजी तौर पर इस मामले को सुलझाना चाहिए।”

वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि पवन सिंह तलाक चाहते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अदालत पर निर्भर करेगा, जो गुजारा भत्ता राशि पर फैसला सुनाने से पहले उनकी आय और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी।

एक परेशान करने वाली शादी और पिछली त्रासदी

पवन सिंह का निजी जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। 2014 में नीलम सिंह से उनकी पहली शादी दुखद रूप से समाप्त हो गई, जब कुछ ही महीनों बाद नीलम सिंह ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। चार साल बाद, 2018 में, पवन ने ज्योति सिंह से शादी की, और कुछ समय तक उनका रिश्ता स्थिर रहा। हालाँकि, दरार आने लगी और तब से दोनों के बीच अनबन चल रही है।

विवादों के बीच भी करियर…  

अपने निजी संघर्षों के बावजूद, पवन सिंह भोजपुरी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। हाल ही में, वह रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” में दिखाई दिए, जहाँ उन्होंने ज्योति सिंह के साथ अपने मतभेदों पर खुलकर बात की। हालाँकि, कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण, उन्होंने अंततः शो छोड़ दिया।

फिलहाल, सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं – क्या यह हाई-प्रोफाइल भोजपुरी जोड़ा आधिकारिक तौर पर अलग हो जाएगा, और क्या ज्योति सिंह को वास्तव में 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मिलेगा जिसकी उन्होंने मांग की है?