Huma Qureshi Wedding: Huma Qureshi की शादी पक्की? 40 की उम्र में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग करेंगी ग्रैंड वेडिंग

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Mohit Saini
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Huma Qureshi Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपनी ज़िंदगी के एक नए दौर में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं! अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए मशहूर यह एक्ट्रेस अब अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ शादी की अफ़वाहों को लेकर सुर्ख़ियों में हैं। अमेरिका में उनकी गुपचुप सगाई की ख़बरें सामने आने के बाद, अब यह कपल कथित तौर पर अगला बड़ा कदम—शादी—उठाने की तैयारी कर रहा है।

हुमा कुरैशी शादी कब करेंगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी अक्टूबर के आखिर या नवंबर 2026 में होने की संभावना है। तैयारियां पहले से ही चल रही हैं, हालांकि कपल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पक्की तारीख़ घोषित नहीं की है।
सूत्रों के मुताबिक, हुमा और रचित दोनों ही फ़िलहाल अपनी शादी के दिन की प्लानिंग में व्यस्त हैं, और इसे सादा लेकिन शानदार रखना चाहते हैं।

शादी की योजनाएँ: सादी लेकिन स्टाइलिश

उम्मीद है कि यह कपल एक प्राइवेट शादी समारोह का चुनाव करेगा, जिसमें सिर्फ़ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल होंगे। हालांकि, इसके बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन होने की संभावना है, जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों और करीबी साथियों को बुलाया जाएगा।

अमेरिका में गुपचुप सगाई

उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तब और तेज़ हो गई जब दोनों को ‘थम्मा’ की स्क्रीनिंग पर और बाद में सोनाक्षी सिन्हा की शादी में एक साथ देखा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सितंबर 2025 में, रचित ने अमेरिका में एक प्राइवेट समारोह के दौरान हुमा को प्रपोज़ किया था, और उन्होंने हाँ कह दिया। यह सगाई बेहद निजी रखी गई थी और कपल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है।

एक साथ सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखते हैं

हाल ही में, हुमा और रचित को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया, जो एक कपल के तौर पर उनकी सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखने वाली मौकों में से एक था। उनकी सादी मौजूदगी ने उनके रिश्ते को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

एक प्रेम कहानी जो लाइमलाइट से दूर रही

उनके रिश्ते की अफ़वाहें सबसे पहले तब सामने आईं जब उन्हें अलग-अलग इवेंट्स में एक साथ देखा गया। सोनाक्षी सिन्हा की शादी में उनकी मौजूदगी ने इन अटकलों को और हवा दी।
काफ़ी समय से एक साथ होने के बावजूद, इस कपल ने अपनी निजता को बहुत सावधानी से बनाए रखा है, जिससे उनकी आने वाली शादी को लेकर फ़ैन्स में और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है।
मा कुरैशी के लिए आगे क्या है? काम की बात करें तो, हुमा को आखिरी बार ‘जॉली LLB 3’ और सीरीज़ ‘Delhi Crime Season 3’ में देखा गया था। अब वह सुपरस्टार यश के साथ ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ में नज़र आएंगी।

क्या बॉलीवुड में एक बड़ी और शानदार शादी होने वाली है?

हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन सारे संकेत एक खूबसूरत और निजी शादी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके बाद एक ग्लैमरस बॉलीवुड रिसेप्शन होगा।

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