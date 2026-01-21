क्या दुल्हन बनने जा रही हैं Hania Aamir? वायरल तस्वीरों ने बढ़ाई शादी की अटकलें

Hania Aamir: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर और पॉपुलर सिंगर आसिम अजहर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं—इस बार, शादी की अफवाहों की वजह से। हालांकि दोनों में से किसी ने भी कुछ कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन फैंस को यकीन है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और उनका कहना है कि इसके सुराग वायरल तस्वीरों और वीडियो में छिपे हैं।

क्या हानिया आमिर और आसिम अजहर शादी कर रहे हैं?

अफवाहें कुछ दिन पहले शुरू हुईं जब आसिम अजहर ने अपने घर पर एक कव्वाली नाइट होस्ट की। सिंगर ट्रेडिशनल आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहे थे, उनके साथ उनकी मां, गुल-ए-राना भी थीं।

so apparently Hania Amir and Asim Azhar are getting married privately last night there was private qawali night.

जिस बात ने फैंस का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह थी उसी जगह पर हानिया आमिर की मौजूदगी। हालांकि दोनों किसी भी तस्वीर में एक साथ नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने एक ही बैकग्राउंड में ली गई तस्वीरें शेयर कीं और एक ही ग्रुप के लोगों के साथ पोज़ दिया, जिससे तुरंत लोगों की भौंहें तन गईं।

एक जैसा लुक, एक ही जगह—क्या यह महज़ एक इत्तेफाक है?

कव्वाली नाइट के लिए, हानिया आमिर ने काले रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में लाल गुलाब लगाए थे, जबकि आसिम अजहर सफेद कुर्ता-पायजामा और काली शॉल पहने दिखे।

शाम की तस्वीरें और वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि यह इवेंट सिर्फ एक आम गैदरिंग नहीं थी, बल्कि शायद शादी से पहले का कोई सेलिब्रेशन था।

दिलचस्प बात यह है कि चूंकि दोनों की कोई भी तस्वीर एक साथ सामने नहीं आई, इसलिए कुछ फैंस ने एक कदम और आगे बढ़कर AI टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को मर्ज किया और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया।

वह नीली स्वेटर जिसने अफवाहों को हवा दी

अफवाहों को और हवा दी हानिया आमिर की हालिया तस्वीरों ने, जिसमें उन्होंने एक नीली स्वेटर पहनी थी—वही स्वेटर जो कुछ समय पहले आसिम अजहर पहने दिखे थे।

जब एक फैन ने कमेंट करके उनसे स्वेटर के बारे में पूछा, तो हानिया ने जवाब दिया कि उन्होंने यह किसी से उधार ली है, इस जवाब को फैंस ने तुरंत आसिम से जोड़ दिया। इस हल्के से इशारे ने उनकी नज़दीकियों के बारे में अटकलों को और हवा दी।

बीते समय की एक उलझी हुई प्रेम कहानी

हानिया आमिर और आसिम अजहर को कभी पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक माना जाता था। उन्होंने 2018-19 के आसपास अपने रिश्ते को पब्लिक किया था, जिसके बाद भी वे एक-दूसरे को सिर्फ दोस्त बताते रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों 2021 में अलग हो गए थे, यह ब्रेकअप दोनों के लिए इमोशनली मुश्किल था। इसके बाद, आसिम ने मीरुब अली से सगाई कर ली, लेकिन वह सगाई भी टूट गई। तब से, आसिम का नाम एक बार फिर हानिया के साथ जोड़ा जा रहा है।

अफवाह या सच?

अब तक, न तो हानिया आमिर और न ही आसिम अजहर ने शादी की अफवाहों की पुष्टि की है। क्या ये वायरल हिंट सच में आने वाली शादी की ओर इशारा करते हैं या सिर्फ एक इत्तेफाक है, यह देखना बाकी है। एक बात पक्की है – उनके फैंस उनकी हर हरकत पर करीब से नज़र रख रहे हैं और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।

