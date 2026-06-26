Baahubali 3 Confirm: ‘बाहुबली 3’ पर लगी मुहर? प्रभास और अनुष्का ने Netflix डॉक्यूमेंट्री में दिया बड़ा हिंट

Baahubali 3 Confirm: बाहुबली के भारतीय सिनेमा में क्रांति लाने के लगभग एक दशक बाद, इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज़ी को लेकर उत्साह पूरी तरह से वापस आ गया है। नेटफ्लिक्स की नई रिलीज़ हुई डॉक्यूमेंट्री के एक वायरल पल ने नए अंदाज़े लगाए हैं कि बाहुबली 3 आखिरकार आ सकती है, और फैंस को यकीन है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ज़्यादा दूर नहीं है।
वायरल क्लिप ने बाहुबली 3 की चर्चा को हवा दी
Bahubali 3 is Official now 🥳🥳🥳🥳 confirmed by Prabhas anna, Rana and Sweety #Prabhas #Bahubali3 pic.twitter.com/wo0qW6JCyF
— 🍿 (@Mithabhashi__) June 25, 2026
अफवाहों की यह नई लहर तब शुरू हुई जब बाहुबली: द टॉर्चबेयरर का एक क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। वीडियो में, प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी इस आइकॉनिक फ्रैंचाइज़ी के एक और चैप्टर का टीज़र देते दिख रहे हैं।
बातचीत के दौरान, राणा कहते हैं, “दुनिया शायद अभी इसके लिए तैयार न हो, लेकिन बाहुबली वापस आएगी।” कुछ देर बाद, प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं, जिससे अनुष्का और सोफे पर बैठे बाकी सभी लोग हंस पड़ते हैं। क्लिप इस लाइन के साथ खत्म होती है, “और लेगेसी जारी है,” जिससे फैंस को यकीन हो गया कि तीसरे पार्ट पर काम शुरू हो गया है।
फैंस को लगता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाला है
LADIES AND GENTELMAN, you’re still not ready for this #bahubali3 💥#Prabhas #prabhas #bahubali #bahubalitheeternalwar #bahubali2 #ssrajamouli #bahubalithetorchbearer #netflix pic.twitter.com/ZyVykXZJce
— PRAKASH (@CHPRAKASH07) June 26, 2026
इस वायरल पल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई फैंस ने एक्टर्स की इस मज़ेदार बातचीत को इस बात का साफ इशारा माना कि बाहुबली 3 अब सिर्फ एक अफवाह नहीं है।
एक फैन ने लिखा कि लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है और दावा किया कि डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने प्रभास, राणा और अनुष्का के साथ मिलकर इशारा किया था कि जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। दूसरों ने अपनी शानदार कहानी, विज़ुअल स्केल और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ इंडियन सिनेमा को फिर से डिफाइन करने के लिए फ्रेंचाइजी की तारीफ की।
नेटफ्लिक्स ने बाहुबली की लेगेसी का जश्न मनाया
26 जून को, नेटफ्लिक्स ने बाहुबली: द टॉर्चबियरर का प्रीमियर किया, जो चार-एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री है जो भारत की सबसे मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक के सफर को फिर से दिखाती है। यह सीरीज़ दिखाती है कि फिल्मों को कैसे कॉन्सेप्ट किया गया, बनाया गया और एक ग्लोबल फेनोमेनन में कैसे बदला गया।
इस डॉक्यूमेंट्री में पहले कभी नहीं देखे गए बिहाइंड-द-सीन्स फुटेज, कास्ट और क्रू के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और सेट के खास पल भी हैं, जो फैंस को इस एपिक सागा के बनने की एक करीबी झलक देते हैं।
बाहुबली फ्रेंचाइजी के बारे में
एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली फ्रेंचाइजी में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और नासर ने अहम रोल निभाए थे। 2015 और 2017 में रिलीज़ हुई ये दोनों फिल्में ग्लोबल हिट रहीं, बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े और प्रभास को भारत के सबसे बड़े पैन-इंडियन स्टार्स में से एक बना दिया।
हालांकि मेकर्स ने अभी तक बाहुबली 3 की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन नए हिंट्स ने उम्मीद जगा दी है कि यह एपिक सागा जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ जारी रह सकती है।