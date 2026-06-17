Ece Irtem Death Reason :टेलीविजन इंडस्ट्री में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जब मशहूर टर्किश एक्ट्रेस इसे एर्टेम की 35 साल की उम्र में मौत हो गई, वह भी अपना बर्थडे मनाने के ठीक एक दिन बाद। इस अचानक आई खबर ने फैंस और साथ काम करने वालों का दिल तोड़ दिया है, और जो खुशी का मौका होना चाहिए था, वह दुख के पल में बदल गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के अगले दिन सुबह अपने घर पर बेहोश पाई गईं। हालांकि डॉक्टरों और इमरजेंसी में मदद करने वालों ने कथित तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, हालांकि अधिकारी अभी भी फाइनल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

एक्ट्रेस अपने बर्थडे के एक दिन बाद चल बसीं

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इसे एर्टेम का जन्म 14 जून, 1991 को हुआ था, और उन्होंने हाल ही में अपने प्रियजनों के साथ अपना बर्थडे मनाया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह अपनी मां के साथ रह रही थीं और उन्हें उनके घर के अंदर बेहोश पाया गया था।

उनकी अचानक मौत ने फैंस को हैरान कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि किसी भी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम के कोई पब्लिक संकेत नहीं थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट की बात कही गई है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक मौत के सही कारण के बारे में कोई फाइनल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।

वकील ने सुसाइड की अफवाहों को खारिज किया

एक्ट्रेस की मौत के बाद, सोशल मीडिया पर अंदाज़े और बिना वेरिफिकेशन वाले दावे फैलने लगे, कुछ यूज़र्स ने कहा कि उनकी मौत सुसाइड से जुड़ी हो सकती है।

हालांकि, एर्टेम के वकील, उगुर गोकोयुन ने इन अफवाहों का कड़ा खंडन किया है, उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और लोगों से ऐसे सेंसिटिव समय में गलत जानकारी न फैलाने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अभी ऑनलाइन शेयर किए जा रहे दावों को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत नहीं है।

‘वन लव’ में अपने रोल के लिए याद की गईं

इसे एर्टेम को हिट टर्किश टेलीविज़न ड्रामा वन लव में इसिल का किरदार निभाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। उनके परफॉर्मेंस को दर्शकों से बहुत तारीफ़ मिली और उन्हें इंडस्ट्री में एक पॉपुलर चेहरा बनाने में मदद मिली।

उनकी अचानक मौत से एंटरटेनमेंट की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है, फैंस, दोस्त और साथी एक्टर्स एक टैलेंटेड परफॉर्मर के जाने का दुख मना रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई।

श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, कई लोग इसे एर्टेम को न सिर्फ स्क्रीन पर उनके काम के लिए बल्कि अपने आस-पास के लोगों के लिए लाए गए उनके प्यार और पॉजिटिविटी के लिए भी याद कर रहे हैं।