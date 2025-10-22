Gurugram News: गुरुग्राम में हाइटेंशन लाइन से टकराया लोहे का फोल्डिंग, जिंदा जला कानपुर का युवक

चचेरी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था अजीत

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय अजीत के रूप में हुई। अजीत मूल रूप से यूपी के कानपुर का रहने वाला था। वह गुरुग्राम के मानेसर में अपनी चचेरी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था।

अजीत अविवाहित था। वह मेहनत-मजदूरी करता था। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि अजीत एक मेहनती और मिलनसार युवक था, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। परिजनों का कहना है कि अजीत की शादी के लिए लड़की की तलाश की जा रही थी।

छत पर सोने गया था अजीत

गीता ने पुलिस को बताया कि उनका पंखा खराब हो गया था। गर्मी के कारण वे छत पर सोने के लिए चले गए थे। लेकिन, वहां पर काफी मच्छर काट रहे थे। आधी रात को ठंड होने लगी तो तो अजीत ने कहा कि नीचे चलते हैं, यहां नींद नहीं आ रही है। जिसके बाद वह बिस्तर लेकर नीचे आ गई और अजीत फोल्डिंग चारपाई लेकर नीचे आने लगा।

11 हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकराई चारपाई

इस दौरान उसकी चारपाई गलती से 11 हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। जिससे उसे जोरदार करंट लगा और चारपाई में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि अजीत के शरीर में भी आग लग गई और करंट और आग के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई।

पुलिस मामले की जांच कर रही

जांच अधिकारी रनवीर सिंह ने बताया कि अजीत के परिवार वाले देर रात को थाने में पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम बुधवार को करवाया जाएगा, जिसके बाद मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग से भी इस हादसे के कारणों की जानकारी मांगी गई है।