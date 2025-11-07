IRCTC Update : सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होगा अनिवार्य

IRCTC Update (आज समाज) : इंडियन रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर रहा है। जिसमे सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच रिज़र्व ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इस कदम का मकसद धोखाधड़ी वाली टिकट बुकिंग और एक साथ कई टिकट बुक करने की समस्या को रोकना है। अब से, केवल आधार से वेरिफाइड यूज़र ही टिकट बुक कर पाएंगे।

आधार-वेरिफाइड यूज़र ही बुक कर पाएंगे टिकट

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा की है जिसमे हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के व्यस्त समय के दौरान केवल आधार-वेरिफाइड यूज़र ही रिज़र्व टिकट बुक कर पाएंगे। यह वह समय होता है जब सबसे लोकप्रिय ट्रेन टिकट बिक्री पर आने के कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं।

इन दो घंटों में टिकटों की ज़्यादा मांग के कारण, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या एजेंटों द्वारा की गई धोखाधड़ी वाली बुकिंग के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इस नए नियम से, केवल आधार-वेरिफाइड यूज़र ही टिकट सुरक्षित कर पाएंगे। रेलवे को उम्मीद है कि इससे ट्रेन बुकिंग में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने में मदद मिलेगी।

IRCTC ने यह साफ कर दिया है कि सुबह 10 बजे के बाद या रात में टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी नहीं होगा। इसका मतलब है कि बाकी समय में कोई भी अपने अकाउंट से पुराने तरीके से टिकट बुक कर सकता है। हालांकि, रिज़र्वेशन के पहले दिन, सुबह 8 बजे से 10 बजे का स्लॉट सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूज़र्स के लिए रिज़र्व रहेगा।

पूरा प्रोसेस

www.irctc.co.in पर लॉग इन करें।

माई अकाउंट टैब पर जाएं और ऑथेंटिकेट यूज़र ऑप्शन चुनें।

अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID डालें। स्क्रीन पर आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर दिखेगा। पक्का करें कि वे आपके आधार कार्ड से मेल खाते हों।

वेरिफाई डिटेल्स पर क्लिक करें और OTP पाएं।

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।

OTP डालें और सबमिट करें।

इसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और स्क्रीन पर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड मैसेज दिखाई देगा।

