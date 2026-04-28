US-Iran Peace Talk : अमेरिका से समझौते के लिए ईरानी वार्ताकार गंभीर : रुबियो

अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, ईरान में वर्तमान में दो गुट सक्रिय

US-Iran Peace Talk (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद और प्रयासों पर अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि ईरानी वातार्कार अमेरिका के साथ समझौता करने को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। वे खुद को मौजूदा मुश्किलों से बाहर निकालना चाहते हैं। ईरान के भीतर दो गुट हैं।

एक गुट राजनीतिक वर्ग का है जो देश और अर्थव्यवस्था चलाना चाहता है। दूसरा गुट पूरी तरह धार्मिक विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड और सर्वोच्च नेता शामिल हैं। हालांकि, वे इसके जरिए सिर्फ और समय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रुबियो ने ईरान की आंतरिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ईरान का शासन कट्टरपंथी शिया मौलवियों के हाथ में है, जो शांति वार्ता में एक बड़ी बाधा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से की बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ईरान के उस ताजा प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की बात कही गई है। इस जलमार्ग से दुनिया के कुल तेल की आपूर्ति का पांचवां हिस्सा गुजरता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मीडिया वार्ता में बताया कि ट्रंप इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बैठक के नतीजे पर पहले से कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति खुद जल्द ही इस विषय पर जानकारी देंगे।

ईरान ने समझौते के लिए नई शर्तें रखी

रुबियो के अनुसार, अमेरिकी वातार्कारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईरानी प्रतिनिधियों को पहले अपने ही देश के दूसरे गुटों से बात करनी पड़ती है। वे आपस में ही बंटे हुए हैं कि क्या प्रस्ताव देना है और किससे मिलना है। इस बीच, अमेरिकी प्रशासन ईरान की बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी के असर को सकारात्मक मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने समझौते के लिए जो नई शर्तें रखी हैं, वे अभी भी अमेरिका की तय सीमाओं (रेड लाइन्स) से काफी दूर हैं।