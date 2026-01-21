US-Iran Conflict : ईरान सेना जनरल की ट्रंप को सीधी चेतावनी

कहा, यदि खामेनेई के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब देंगे

US-Iran Conflict (आज समाज), तेहरान : ईरान में पैदा हुए राजनीतिक संकट का हल अभी तक नहीं हो पाया है। वहां की जनता अभी भी ईरान की सत्ता में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जबकि वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई अभी कोई राजनीतिक फैसला लेते दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने देश में उपजे हालात के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है।

वहीं अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप के शनिवार को खामेनेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बयान पर ईरानी सेना ने करारा जवाब दिया है। ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी। सेना के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेकर्ची ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामकता का हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को आग के हवाले कर देंगे।

पांच हजार के पास पहुंची मृतकों की संख्या

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 4,484 तक पहुंच गई है। यह एजेंसी वर्षों से ईरान में प्रदर्शनों और अशांति के दौरान सटीक जानकारी देती रही है और देश के भीतर कार्यरत कार्यकतार्ओं के नेटवर्क पर निर्भर करती है, जो सभी मौतों की पुष्टि करते हैं। ट्रंप ने शनिवार को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने खामेनेई को एक बीमार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई को अपना देश ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या बंद करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान में अब नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है।

पश्चिमी एशिया की तरफ जा रहा मालवाहक पोत

जहाजों की आवाजाही से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मंगलवार तक मलक्का जलडमरूमध्य से गुजरा, जो हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में तैनात था। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि यह पोत पश्चिम एशिया की ओर जा रहा है। हालांकि, इसके विमान वहां पहुंचने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं।

