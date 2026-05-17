Iran Hormuz Traffic System: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नया सिस्टम शुरू करेगा ईरान

खास सर्विस के लिए टैक्स लगेगा

Iran Hormuz Traffic System, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नया सिस्टम शुरू करेगा। यह व्यवस्था ईरान की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह कहना है ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का। इब्राहिम अजीजी के मुताबिक, इस नए सिस्टम में सिर्फ वही कारोबारी जहाज और देश फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए टैक्स लिया जाएगा।

यूएई को चेतावनी दी

वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कुवैत और यूएई को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन यह हमेशा नहीं चलेगा। मोखबर ने कहा कि इन देशों ने अपने इलाके को ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया है। ईरान ने लंबे समय तक उन्हें दोस्त और भाई माना, लेकिन अब उन्होंने अपनी आजादी तक बेच दी है और अपने देश की जमीन दुश्मनों को इस्तेमाल करने दी है।

ये भी पढ़ें : West Bengal Elections-2026: घरों में झाड़ू-पोछा लगाने वाली कलिता बनी विधायक