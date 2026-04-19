Iran Hormuz Strait Control: ईरान की चेतावनी, होर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी के नहीं गुजरने देंगे

कहा- अमेरिका पर भरोसा नहीं, हालात बिगड़ सकते हैं

Iran Hormuz Strait Control, (आज समाज) तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं हैं। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से सेना पूरी तरह तैयार है। शनिवार रात दिए बयान में गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए, तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है।

ईरान बातचीत के लिए तैयारै, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए

गालिबाफ ने चेतावनी दी कि होर्मुज में माइन-क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही दावा किया कि अमेरिका के पास संसाधन और हथियार होने के बावजूद रणनीतिक तौर पर वह ईरान के सामने कमजोर पड़ा है।

एलपीजी के दो टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट

होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रविवार को लगभग पूरी तरह ठप है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, फारस की खाड़ी से बाहर निकल रहे एलपीजी के दो टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। सीएनएन के मुताबिक, मेडा और जी समर नाम के ये दो जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे।

मेडा एक भारतीय कंपनी का जहाज है, जो शनिवार देर रात वअए के पास से निकला था, जबकि जी समर चीन का जहाज है, जो कुवैत से रवाना हुआ था। दोनों जहाज ईरान के लारक द्वीप के पास पहुंचकर वापस मुड़ गए। ईरान के होर्मुज को बंद करने के बाद शनिवार को ईरानी गनबोट्स ने कुछ जहाजों पर फायरिंग भी की थी।

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