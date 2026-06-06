Iran War: ईरान के पास बैलिस्टिक स्टॉक का केवल एक लिमिटेड स्टॉक बचा : ट्रंप

Iran War, (आज समाज), वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता बहुत कम हो गई है और उसके पास अब हथियारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है। मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, अमेरिका ने ईरानी मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और तेहरान के पास अपने बैलिस्टिक स्टॉक का भी सिर्फ एक लिमिटेड हिस्सा ही बचा है।

शायद ईरान की मिसाइलों का 21, 22 परसेंट

ट्रंप ने कहा, मैं कहूंगा कि परसेंटेज के हिसाब से शायद ईरान की मिसाइलों का 21, 22 परसेंट। उन्होंने कहा, यह बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन यह वैसी नहीं हैं जैसी हमने पहली बार हमला करते समय थीं। हालांकि, ट्रंप का नजरिया यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा सांसदों को दिए गए डेटा से बिल्कुल अलग है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने कांग्रेस की ब्रीफिंग से पता चला कि तेहरान ने स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद अपने 33 मिसाइल इंस्टॉलेशन में से 30 पर आपरेशनल कंट्रोल सफलतापूर्वक बहाल कर लिया है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ईरान के पास अभी भी लड़ाई से पहले की मिसाइल इन्वेंट्री का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है।

जल्द खत्म होंगी होर्मुज स्ट्रेट की समस्याएं

अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट में चल रही दिक्कतों के जल्द खत्म होने का भी भरोसा जताया। जब उनसे पूछा गया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने कमर्शियल आॅयल टैंकरों को इस जरूरी समुद्री कॉरिडोर से सफलतापूर्वक निकाला है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। मैं यह नहीं बताना चाहता कि कितने, लेकिन बहुत ज्यादा।

टकराव के जल्दी खत्म होने का अनुमान

ट्रंप ने इलाके में टकराव के जल्दी खत्म होने का अनुमान लगाते हुए कहा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। किसी न किसी तरह, यह हो जाएगा और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तेल की कीमतें शायद पहले से भी कम हो जाएंगी। ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी तेजी से पास आ रहे मिडटर्म चुनावों से पहले, पूरे अमेरिका में बढ़ते पंप प्राइस को लेकर घरेलू पॉलिटिकल गरमागरमी से जूझ रहे हैं।

तेहरान न्यूक्लियर वेपन रखने की हालत में नहीं

तेहरान पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ट्रंप ने डिप्लोमैटिक चैनलों के बारे में नए अपडेट देने से परहेज किया, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वाशिंगटन की पक्की, कई साल की पॉलिसी को दोहराया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा, हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। “उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। वे न्यूक्लियर वेपन रखने की हालत में नहीं हैं।

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