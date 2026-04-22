Iran US War Ceasefire: ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा: ट्रम्प

होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए UK और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह बैठक आज लंदन में होगी। बैठक के दौरान अलग-अलग देशों की सैन्य क्षमताओं, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और क्षेत्र में फोर्स तैनाती जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। करीब दो महीने से यह अहम समुद्री रास्ता लगभग बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। यह मिशन तब लागू होगा, जब यह अहम समुद्री रास्ता दोबारा खुल जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा, जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेगा

इसके तहत एक अंतरराष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा, जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेगा, समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाएगा और क्षेत्र में भरोसा बहाल करेगा। हालांकि यह सब तभी संभव होगा, जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच एक स्थायी युद्धविराम हो। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस मिशन के लिए जहाज और माइन हटाने वाले ड्रोन भेजने का वादा किया है।