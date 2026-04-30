Iran Undersea Cable Threat: ईरान का खतरनाक प्लान! समुद्री केबल कटे तो ठप हो जाएगा पूरी दुनिया का इंटरनेट

Iran Undersea Cable Threat: एक ऐसे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कथित तौर पर फारस की खाड़ी में समुद्री इंटरनेट केबलों को काटने की धमकी दी है। यदि ऐसा होता है, तो इससे वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी में भारी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारत के लिए इसके परिणाम विशेष रूप से चिंताजनक हैं:

पश्चिम देशों की ओर भारत के इंटरनेट यातायात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है।

खाड़ी देशों से होकर गुजरने वाले पनडुब्बी केबल भारत को यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ते हैं।

किसी भी प्रकार की क्षति से डेटा संचरण धीमा हो सकता है और व्यापक नेटवर्क बाधित हो सकता है।

वैश्विक डेटा की रीढ़

वैश्विक इंटरनेट डेटा का लगभग 97-99% हिस्सा पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से यात्रा करता है।

ये केबल वैश्विक कनेक्टिविटी की रीढ़ हैं, जो महाद्वीपों को निर्बाध रूप से जोड़ती हैं। फारस की खाड़ी एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा जंक्शन है। यहां व्यवधान क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक होगा।

ये केबल कितने असुरक्षित हैं?

अधिकतर केबल पानी के गहरे नीचे बिछाई जाती हैं, लेकिन उथले तटीय क्षेत्रों में ये खुली रहती हैं। हजारों किलोमीटर लंबी केबलों की 24/7 सुरक्षा करना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ असुरक्षित भी हैं।

क्या कोई बैकअप विकल्प है?

स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फाइबर केबलों का विकल्प नहीं हैं:

फाइबर केबलों की तुलना में सीमित क्षमता

उच्च विलंबता और लागत

बड़े पैमाने पर वैश्विक डेटा लोड को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई

रोजमर्रा के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव

यदि ये केबल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

इंटरनेट की गति धीमी हो जाएगी

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर असर: ऑनलाइन बैंकिंग, शेयर बाजार और ई-कॉमर्स में भारी व्यवधान आ सकता है

संचार बाधित: क्लाउड सेवाएं, वीडियो कॉल और वैश्विक ऐप्स धीमे हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं

निष्कर्ष

समुद्र के नीचे बिछी केबलों में व्यवधान केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है—यह एक वैश्विक संकट की शुरुआत है। अर्थव्यवस्थाओं से लेकर रोजमर्रा के संचार तक, दुनिया की डिजिटल जीवनरेखा समुद्र के नीचे मौजूद इन अदृश्य संपर्कों पर बहुत हद तक निर्भर करती है।

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