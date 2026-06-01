Iran US War Ceasefire: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी में ईरान, अमेरिका से सीजफायर वार्ता भी रोकी

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Rajesh
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Iran US War Ceasefire: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी में ईरान, अमेरिका से सीजफायर वार्ता भी रोकी
Iran US War Ceasefire: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी में ईरान, अमेरिका से सीजफायर वार्ता भी रोकी

कहा- जब तक लेबनान में इजराइली हमले नहीं रूकते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी
Iran US War Ceasefire, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजराइली हमले नहीं रुकते, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल था।

लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। तस्नीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान और उसके सहयोगी होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने और अन्य मोर्चों को एक्टिव करने के आॅप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इनमें लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाब अल-मंदेब स्ट्रेट भी शामिल है।

लेबनानी क्षेत्र से इजराइली सेना की वापसी की मांग

ईरान ने गाजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजराइली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होगी।

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