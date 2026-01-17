Iran Crisis: अस्थिर हालात के बीच सैकड़ों भारतीय स्वदेश लौटे, सरकार की तत्परता की सराहना

Iran Crisis: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों के बीच, सैकड़ों भारतीय नागरिक शुक्रवार देर रात सुरक्षित रूप से भारत लौट आए, और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। निकाले गए लोगों में छात्र, तीर्थयात्री और अन्य भारतीय निवासी शामिल थे जो देश में अशांति बढ़ने के कारण फंस गए थे।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण ईरान में भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी थी। भारतीय दूतावास ज़मीन पर मौजूद नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में रहा, और उपलब्ध माध्यमों से उनकी सुरक्षित वापसी में मदद की।

“हालात बहुत खराब थे,” लौटे लोगों ने कहा

हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए, एक भारतीय नागरिक ने ईरान में स्थिति को “बेहद चिंताजनक” बताया।

“हालात बहुत खराब थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी थीं और गाड़ियों के सामने खड़े हो गए थे। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं, और हम अपने परिवारों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। भारत सरकार और दूतावास ने हमारा पूरा साथ दिया। मोदी जी के साथ सब कुछ मुमकिन है,” उन्होंने कहा।

एक अन्य निकाले गए व्यक्ति ने ANI को बताया, “हम लगभग एक महीने से वहां थे, लेकिन पिछले एक या दो हफ्तों में स्थिति तेजी से बिगड़ गई। जैसे ही हम बाहर निकलते, प्रदर्शनकारी गाड़ियों को घेर लेते थे। इंटरनेट बंद था, और दूतावास से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। सरकार के प्रयासों के कारण, हम सुरक्षित घर वापस आ गए हैं।”

विरोध प्रदर्शन राजनीतिक हुए, हिंसा बढ़ी

ईरान में विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुए, जो शुरू में मुद्रा के अवमूल्यन, बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के कारण हुए थे। समय के साथ, प्रदर्शन व्यापक राजनीतिक अशांति में बदल गए। रिपोर्टों से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा, भारी सुरक्षा कार्रवाई, हजारों लोग हताहत हुए, बार-बार इंटरनेट बंद हुआ और हवाई यात्रा में बड़ी रुकावटें आईं।

भारत ने सख्त यात्रा सलाह जारी की

MEA ने एक सख्त सलाह जारी की है जिसमें भारतीय नागरिकों से ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है। ऑपरेशन स्वदेश जैसे निकासी प्रयासों के तहत, भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, और विदेश में नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही है, और क्षेत्र में मौजूद भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

