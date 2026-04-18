US Iran War Ceasefire: ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया

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Rajesh
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US Iran War Ceasefire: ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया
US Iran War Ceasefire: ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया

कहा- अमेरिका सीजफायर डील को तोड़ रहा
US Iran War Ceasefire, (आज समाज), वॉशिंगटन डीसी: ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान ने शुक्रवार को इसे खोलने का ऐलान किया था। लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका सीजफायर डील को तोड़ रहा है इसलिए अब होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सेना के कंट्रोल में होगी।

ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक वह होर्मुज से जहाजों को गुजरने नहीं देगा। दरअसल, अमेरिका ने होर्मुज से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रम्प का कहना है कि जब तक ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तब तक यह जारी रहेगी।

हर हालत में ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम लेकर रहेगा अमेरिका

ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका हर हालत में ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम लेकर रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से समझौता नहीं हुआ, तो यह काम और ज्यादा सख्त तरीके से भी किया जा सकता है।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ईरान से होर्मुज खोलने की अपील की

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने ईरान से अपील की है कि वह होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से फिर से शुरू करने की अनुमति दे। तुर्किये में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम एक अहम कूटनीतिक मोड़ पर हैं, जहां अब सीजफायर लागू हो चुका है। लेकिन होर्मुज से अभी भी सामान्य आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि युद्धविराम को एक स्थायी शांति में बदलने की जरूरत है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि यह जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

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