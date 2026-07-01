10,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ iQOO Pad 5c, 144Hz डिस्प्ले ने जीता दिल

iQOO Pad 5c: Vivo के सपोर्ट वाले स्मार्टफोन ब्रांड iQOO ने ऑफिशियली iQOO Pad 5c लॉन्च किया है। यह एक नया मिड-रेंज एंड्रॉयड टैबलेट है जिसमें फ्लैगशिप-ग्रेड फीचर्स हैं।

एंटरटेनमेंट, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया यह डिवाइस एक बड़े हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, एक पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एक बड़ी बैटरी को एक शानदार पैकेज में जोड़ता है। टैबलेट को कई RAM और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और यह दो प्रीमियम कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

iQOO Pad 5c की कीमत

8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 (लगभग ₹38,000) है, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 2,999 (लगभग ₹42,000) है।

जो यूज़र्स बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए iQOO ने 12GB + 256GB वर्शन भी पेश किया है, जिसकी कीमत CNY 3,499 (लगभग ₹49,000) है। यह टैबलेट चीन में लॉन्च किया गया है और ग्रे क्रिस्टल और सिल्वर विंग कलर ऑप्शन में आता है।

डिस्प्ले, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

iQOO Pad 5c में 12.1 इंच का LCD डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन शार्प 2.8K है और इसका रिफ्रेश रेट बहुत स्मूद है, जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।

यह टैबलेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है, जिससे यह तेज़ मल्टीटास्किंग और डिमांडिंग एप्लीकेशन में भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

फोटोग्राफी और वीडियो कॉल के लिए, टैबलेट में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। डिवाइस में बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए क्वाड-स्पीकर पैनोरमिक ऑडियो सिस्टम है, जबकि 3D कूलिंग सॉल्यूशन लंबे गेमिंग सेशन के दौरान स्टेबल परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करता है।

Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलने वाले iQOO Pad 5c में 10,000mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, टैबलेट एक बार चार्ज करने पर 12.3 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं, जो टैबलेट को काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।