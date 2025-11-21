iQOO 15 भारत में इस तारीख को लॉन्च होगा, 7000mAh की दमदार बैटरी से लैस

iQOO 15 : iQOO भारत में अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन, iQOO 15, को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहले ही एक समर्पित माइक्रोसाइट बना दी है जिसमें परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा और सॉफ्टवेयर जैसी प्रमुख विशेषताओं का खुलासा किया गया है। यह आगामी पावरहाउस क्वालकॉम के नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट द्वारा संचालित होगा। यहाँ iQOO 15 के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वह सब कुछ है।

iQOO 15: लॉन्च और बिक्री विवरण

iQOO 15 भारत में आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को लॉन्च होगा। यह अमेज़न, iQOO के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। iQOO उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रायोरिटी पास भी दे रहा है जो जल्दी एक्सेस चाहते हैं—खरीदार ₹1,000 का भुगतान करके इसे प्री-बुक कर सकते हैं।

iQOO 15: अपेक्षित स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 144Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला एक शानदार 6.85-इंच 2K Samsung M14 LTPO AMOLED पैनल।

प्रोसेसर और स्टोरेज: स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 द्वारा संचालित, 16GB रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ।

बैटरी: 100W फ़ास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ एक विशाल 7,000mAh बैटरी

40W वायरलेस चार्जिंग

टिकाऊपन: धूल और पानी से बचाव के लिए IP68/IP69 रेटिंग प्रदान करता है।

कैमरा:

50MP प्राइमरी सेंसर

अल्ट्रा-वाइड लेंस

पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस

32MP सेल्फी कैमरा

iQOO 15 की भारत में कीमत (संभावित)

रिपोर्ट्स के अनुसार, iQOO 15 भारत में ₹59,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो सकता है। हालाँकि, कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Read More: सिर्फ ₹1,999 में लॉन्च हुए ये जबरदस्त क्लिप-ऑन ईयरबड्स