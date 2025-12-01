iQOO 15 की सेल शुरू! फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिप और बड़ी 7,000mAh बैटरी का दम

iQOO 15 : iQOO ने 1 दिसंबर से भारत में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, iQOO 15 की बिक्री ऑफिशियली शुरू कर दी है। यह डिवाइस सबसे पहले अक्टूबर में चीन में लॉन्च हुआ था और बाद में 26 नवंबर को भारत में लॉन्च हुआ। टॉप-टियर हार्डवेयर से लैस, iQOO 15 आज तक ब्रांड का सबसे पावरफुल 5G स्मार्टफोन है।

फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिस्प्ले

iQOO 15 के कोर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है, जो इसे परफॉर्मेंस-फोकस्ड फ्लैगशिप डिवाइस बनाता है। फोन 16GB तक रैम के साथ आता है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और हाई-एंड गेमिंग सुनिश्चित करता है।फ्रंट में, स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है, जो शार्प विजुअल, वाइब्रेंट कलर और अल्ट्रा-स्मूथ स्क्रॉलिंग देता है।

बड़ी बैटरी और अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग

iQOO 15 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी 7,000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह कॉम्बिनेशन कम डाउनटाइम के साथ लंबी बैटरी लाइफ़ का वादा करता है, जो पावर यूज़र्स के लिए है।

iQOO 15 इंडिया प्राइस

भारत में, iQOO 15 दो वेरिएंट में उपलब्ध है:

12GB RAM + 256GB स्टोरेज: ₹72,999

16GB RAM + 512GB स्टोरेज: ₹79,999

स्मार्टफ़ोन को दो कलर ऑप्शन — अल्फ़ा (ब्लैक) और लेजेंड (व्हाइट) में खरीदा जा सकता है। सेल Amazon, iQOO ई-स्टोर और देश भर के Vivo एक्सक्लूसिव स्टोर पर लाइव हैं।

लॉन्च ऑफ़र और डिस्काउंट

अर्ली बर्ड लॉन्च ऑफ़र के हिस्से के तौर पर, Axis Bank, HDFC Bank या ICICI Bank कार्ड से iQOO 15 खरीदने वाले कस्टमर ₹7,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट के बाद:

12GB + 256GB वैरिएंट की कीमत ₹64,999 हो गई है

16GB + 512GB वैरिएंट की कीमत ₹71,999 है

इसके अलावा, iQOO पुराने स्मार्टफोन के मॉडल, कंडीशन और लोकेशन के आधार पर आकर्षक एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहा है। कुछ चुने हुए एलिजिबल कस्टमर एक्स्ट्रा ₹1,000 का डिस्काउंट कूपन भी पा सकते हैं।