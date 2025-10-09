iQOO 15 Launched: 7000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट के साथ 5G का दमदार फोन तैयार

iQOO 15 Launched: iQOO चीन में अपने अगले प्रीमियम स्मार्टफोन, iQOO 15 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की तारीख की पुष्टि कर दी है, और यह फोन iQOO 13 का एक बड़ा अपग्रेड होने की उम्मीद है।

लॉन्च से पहले, iQOO ने आगामी डिवाइस के रंग विकल्पों और डिज़ाइन का टीज़र जारी किया है। iQOO 15 चार शानदार रंगों – काला, हरा, डुअल-पैटर्न सफ़ेद और नारंगी-सफ़ेद – में उपलब्ध होगा, जिसमें एक वेरिएंट में अनोखा डुअल-पैटर्न डिज़ाइन होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह हैंडसेट क्वालकॉम के नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट द्वारा संचालित होगा, जो बेहतरीन प्रदर्शन का वादा करता है।

iQOO 15 लॉन्च तिथि

वीबो पर आधिकारिक घोषणा के अनुसार, iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे IST पर लॉन्च होगा। इसका डिज़ाइन अपने पिछले मॉडल जैसा ही प्रतीत होता है, जिसमें कुछ सूक्ष्म सुधार हैं जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ा देते हैं।

iQOO 15 के अपेक्षित स्पेसिफिकेशन

लीक्स के अनुसार, iQOO 15 में 2+6 कोर कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर होगा, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 4.6GHz तक होगी। बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फोन में iQOO का कस्टम Q3 गेमिंग चिप भी होगा।

ब्रांड के लिए पहली बार, iQOO ने खुलासा किया है कि iQOO 15 सीरीज़ वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जो इसके फ्लैगशिप लाइनअप के लिए एक बड़ा कदम है। डिवाइस में 7000mAh+ की बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, हालाँकि इसकी सटीक क्षमता की पुष्टि अभी बाकी है।

इसके अलावा, यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा। कुल मिलाकर, iQOO 15 एक सच्चा फ्लैगशिप किलर बनने की ओर अग्रसर है – जिसमें अगली पीढ़ी की शक्ति, शानदार लुक और बेहतरीन बैटरी लाइफ का संयोजन है।