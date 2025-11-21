iPhone Fold की बैटरी में बड़ा धमाका! Galaxy Z Fold 7 को पीछे छोड़ने की आई रिपोर्ट

iPhone Fold : Apple ने भले ही iPhone 17 सीरीज़ का अनावरण किया हो, लेकिन अब सबकी नज़रें उसके अगले बड़े इनोवेशन – iPhone Fold पर टिक गई हैं। एक जाने-माने कोरियाई टिप्सटर ने Apple के पहले फोल्डेबल डिवाइस को लेकर चर्चा को फिर से तेज़ कर दिया है। नवीनतम लीक के अनुसार, Apple वर्तमान में iPhone Fold के लिए एक बड़ी बैटरी का परीक्षण कर रहा है, जिसकी अनुमानित क्षमता 5,400mAh से 5,800mAh के बीच है।

बैटरी बैकअप में Galaxy Z Fold 7 को पछाड़ सकता है

अगर यह लीक सच साबित होती है, तो iPhone Fold, Samsung के Galaxy Z Fold 7, जिसमें 4,400mAh की बैटरी है, से बेहतर बैटरी लाइफ दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि Apple, Galaxy Z Fold 8 की अपेक्षित बैटरी क्षमता को पार कर सकता है, जिसके 5,000mAh से ज़्यादा होने की अफवाह है – हालाँकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है।

अपेक्षित स्पेसिफिकेशन और फ़ीचर्स

Apple का पहला फोल्डेबल फ़ोन सिर्फ़ बड़ी बैटरी तक सीमित नहीं है। अफवाहों के अनुसार, इस डिवाइस का डिज़ाइन OPPO Find N जैसा ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा।

मुख्य अपेक्षित फ़ीचर्स में शामिल हैं:

48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप

लगभग बिना क्रीज़ वाला फोल्डेबल डिस्प्ले

24MP का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा

कुल मिलाकर, iPhone Fold बाज़ार में एक आकर्षक, प्रीमियम और बेहद परिष्कृत फोल्डेबल अनुभव लेकर आ सकता है।

अभी भी विकासाधीन

Apple ने अभी तक iPhone Fold के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है। कंपनी के लंबे विकास चक्र और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करने को देखते हुए, अभी कोई ठोस अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। आने वाले महीनों में आंतरिक परीक्षण जारी रहने के साथ और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

