iPhone Air launched: अब तक का सबसे पतला iPhone, भारत में 12 सितंबर से बिक्री शुरू

iPhone Air launched, आज समाज, नई दिल्ली: Apple ने अपने “Awe-dropping” इवेंट में चार नए iPhone लॉन्च किए, जिनमें से बिल्कुल नया iPhone Air सबसे प्रमुख रहा। यह डिवाइस Apple का अब तक का सबसे पतला iPhone है और इसमें दमदार बैटरी, उन्नत कैमरा सिस्टम और प्रीमियम डिज़ाइन है।

भारत में कीमत

iPhone Air तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा:

256GB – ₹1,19,900

512GB – ₹1,39,900

1TB – ₹1,59,900

Apple ने इस डिवाइस के लिए एक्सेसरीज़ भी लॉन्च की हैं, जिनमें MagSafe बैटरी (₹11,900), MagSafe केस (₹4,900), बंपर (₹3,900), क्रॉसबॉडी स्ट्रैप (₹5,900) और 40W डायनामिक पावर एडॉप्टर (₹3,900) शामिल हैं।

बिक्री की तारीख

प्री-ऑर्डर शुरू: 12 सितंबर

बिक्री शुरू: 19 सितंबर से भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर।

iPhone Air की मुख्य विशेषताएँ

डिज़ाइन: केवल 5.6 मिमी पतला, ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम और चमकदार मिरर फ़िनिश के साथ। इसमें एक नया एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल फ़ीचर शामिल है।

डिस्प्ले: प्रोमोशन तकनीक के साथ 6.5-इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और 3000 निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस।

कैमरा: 2X टेलीफ़ोटो ज़ूम के साथ 48MP फ़्यूज़न रियर कैमरा, 18MP सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, और 4K 60fps, डॉल्बी विज़न और एक्शन मोड सपोर्ट।

प्रदर्शन: N1 और C1X सपोर्ट वाली नवीनतम A19 प्रो चिप द्वारा संचालित, जिसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU है।

बैटरी: iOS 26 पर अडैप्टिव पावर मोड के साथ पूरे दिन की बैटरी लाइफ।

iPhone Air में Apple के सबसे पतले डिज़ाइन के साथ फ्लैगशिप परफॉर्मेंस का संयोजन है, जो इसे इस साल भारत में सबसे प्रतीक्षित स्मार्टफोन्स में से एक बनाता है।