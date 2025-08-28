iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च से पहले iPhone 16 Pro Max की कीमत में भारी कटौती

iPhone 16 Pro Max, (आज सामज), नई दिल्ली: Apple अपनी iPhone 17 सीरीज़ को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी आधिकारिक लॉन्च तिथि पहले ही तय हो चुकी है। लेकिन नए लाइनअप के आने से पहले, खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका है।

मौजूदा सीरीज़ का सबसे प्रीमियम डिवाइस, iPhone 16 Pro Max, अब ₹18,000 से ज़्यादा की भारी छूट पर उपलब्ध है। यह सीमित समय के लिए ऑफर विजय सेल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे Apple के अब तक के सबसे शक्तिशाली iPhone में अपग्रेड करने का यह एकदम सही समय है।

iPhone 16 Pro Max पर डिस्काउंट ऑफर

पिछले साल सितंबर में ₹1,44,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ iPhone 16 Pro Max अब विजय सेल्स पर सिर्फ़ ₹1,30,990 में उपलब्ध है। यह तुरंत ₹13,910 की सीधी छूट है। इसके अलावा, HDFC बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड EMI उपयोगकर्ताओं को ₹4,500 की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे कुल छूट ₹18,410 हो जाती है।

iPhone 16 Pro Max के मुख्य स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.9-इंच सुपर रेटिना XDR OLED, 2,000 निट्स तक ब्राइटनेस के साथ

बिल्डिंग: प्रीमियम टाइटेनियम डिज़ाइन, सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन के साथ

प्रोसेसर: 3nm Apple A18 Pro चिपसेट

AI फ़ीचर: जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड और चैटGPT-संचालित सिरी के साथ Apple इंटेलिजेंस

कैमरे

रियर: 48MP मुख्य + 48MP अल्ट्रा-वाइड + 12MP टेलीफ़ोटो (5x ऑप्टिकल ज़ूम)

फ्रंट: 12MP सेल्फी कैमरा

अगर आप अपग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह साल के सबसे बड़े iPhone डील्स में से एक है।