iPhone 16 Discount: iPhone 16 की फिर हुई कीमत धड़ाम! यहां मिल रही है बेस्ट डील

iPhone 16 Discount: अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Croma ने एक शानदार ऑफ़र निकाला है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप लेटेस्ट iPhone 17 पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते और कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो iPhone 16 पर यह डील आपके लिए एकदम सही ऑप्शन हो सकती है।

अभी, iPhone 16 अपनी ओरिजिनल कीमत पर ₹12,910 के फ़्लैट डिस्काउंट के बाद सिर्फ़ ₹66,990 में लिस्टेड है। इसके अलावा, खरीदार ICICI, IDFC, या SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ₹4,000 तक का एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। दोनों ऑफ़र को मिलाने के बाद, असरदार कीमत सिर्फ़ ₹62,990 रह जाती है।

आसान EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है

अगर आप पूरा अमाउंट एक साथ नहीं देना चाहते हैं, तो क्रोमा EMI ऑप्शन भी दे रहा है, जिससे आप कुछ बैंक कार्ड से हर महीने सिर्फ़ ₹3,153 की शुरुआती EMI पर iPhone 16 खरीद सकते हैं।

iPhone 16 पाँच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसमें कई प्रीमियम फ़ीचर हैं, जिसमें एक क्रिस्प OLED डिस्प्ले और Apple का लेटेस्ट चिपसेट शामिल है।

iPhone 16 डिस्काउंट डिटेल्स

क्रोमा पर लिस्टेड प्राइस: ₹66,990

फ्लैट डिस्काउंट: ₹12,910

बैंक ऑफर: ₹4,000 तक (ICICI, IDFC, SBI क्रेडिट कार्ड)

फाइनल इफेक्टिव प्राइस: ₹62,990

iPhone 16 के खास स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 6.1-इंच OLED डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ

ब्राइटनेस: बेहतर आउटडोर विज़िबिलिटी के लिए 2,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस

प्रोसेसर: 3nm-बेस्ड A18 बायोनिक चिपसेट

स्टोरेज ऑप्शन: 512GB तक इंटरनल स्टोरेज

रियर कैमरा: 48MP फ्यूजन प्राइमरी कैमरा 2x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ, साथ में 12MP मैक्रो कैमरा

फ्रंट कैमरा: 12MP सेल्फी कैमरा

पावरफुल प्रोसेसर, प्रीमियम डिज़ाइन और भारी प्राइस कट के साथ, क्रोमा पर iPhone 16 डील अभी एक है यह Apple के फ़ैन्स के लिए सबसे अच्छे ऑफ़र में से एक है जो वैल्यू-फ़ॉर-मनी अपग्रेड ढूंढ रहे हैं।