iPhone 16 Vijay Sales: iPhone 16 पर बंपर कटौती! कम कीमत में मिलेगा प्रीमियम कैमरा और दमदार फीचर्स

iPhone 16 Vijay Sales: अगर आप अपने स्मार्टफोन को Apple के नए इकोसिस्टम में अपग्रेड करने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार अब आखिरकार खत्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं,

Amazon और Flipkart पर आमतौर पर दिखने वाली सामान्य कीमतों में कटौती से आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल की दिग्गज कंपनी Vijay Sales ने अब Apple Days 2026 Sale शुरू कर दी है।

इस सेल में iPhone 16 (128GB) का बेस मॉडल ₹70,000 से थोड़ा ही कम कीमत पर मिल रहा है। और जब आप इस सीधे प्रमोशनल डिस्काउंट के साथ बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले तुरंत कैशबैक ऑफर्स को जोड़ते हैं, तो खरीदार इस फ्लैगशिप डिवाइस को लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे कम प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं।

सीधा डिस्काउंट + तुरंत बैंक कैशबैक

इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर कीमतों में कई स्तरों पर शानदार कटौती देखने को मिल रही है। यह ऑफर 160 से ज़्यादा फिजिकल आउटलेट्स और Vijay Sales के आधिकारिक ऑनलाइन डिजिटल स्टोर पर लाइव है; हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह हर जगह एक साथ शुरू हो गया है:

iPhone 16 Family Model

आधिकारिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)

Vijay Sales Promo Store Price

बैंक ऑफर्स के साथ अंतिम प्रभावी कीमत

iPhone 16 (128GB Variant)

₹69,900

₹66,490

₹64,490

iPhone 16 Plus (128GB Variant)

₹79,900

₹73,490

₹71,490

जहाँ एक तरफ Vijay Sales शुरुआत में ही सीधे तौर पर एक फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, वहीं खरीदार अगर पार्टनर बैंकों (खास तौर पर SBI, ICICI, या Axis Bank) के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वे इस डिस्काउंट के साथ-साथ ₹2,000 का अतिरिक्त कैशबैक भी पा सकते हैं। इससे 128GB वाले बेस iPhone 16 की अंतिम कीमत घटकर ₹64,490 रह जाती है।

इसके अलावा, कुछ खास मामलों में, ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन की स्थिति और उसकी उम्र के आधार पर, एक्सचेंज बोनस के रूप में ₹10,000 तक का लाभ पाने के लिए इन-बिल्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो, अपग्रेड पर होने वाला आपकी जेब से खर्च काफ़ी हद तक कम हो सकता है।

Apple Intelligence और 3nm A18 Silicon

iPhone 16 को इस तरह की एडजस्टेड कीमत पर लेने की सबसे बड़ी वजह है इसका ज़बरदस्त ‘फ़्यूचर-प्रूफ़’ होना—मतलब, सच में। पुराने बेस मॉडल्स में अक्सर सॉफ़्टवेयर लेयर्स के अगले राउंड की सुविधा नहीं मिल पाती थी, और इसका मतलब है कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन यह iPhone 16 शुरू से ही Apple Intelligence को नेटिवली चलाने के लिए बनाया गया है—वही बेहद मज़बूती से इंटीग्रेटेड पर्सनल AI एनवायरनमेंट जिसके बारे में Apple हमेशा बात करता रहता है।