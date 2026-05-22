iPhone 16 Vijay Sales: iPhone 16 पर बंपर कटौती! कम कीमत में मिलेगा प्रीमियम कैमरा और दमदार फीचर्स

iPhone 16 Vijay Sales: अगर आप अपने स्मार्टफोन को Apple के नए इकोसिस्टम में अपग्रेड करने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार अब आखिरकार खत्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं,
Amazon और Flipkart पर आमतौर पर दिखने वाली सामान्य कीमतों में कटौती से आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल की दिग्गज कंपनी Vijay Sales ने अब Apple Days 2026 Sale शुरू कर दी है।
इस सेल में iPhone 16 (128GB) का बेस मॉडल ₹70,000 से थोड़ा ही कम कीमत पर मिल रहा है। और जब आप इस सीधे प्रमोशनल डिस्काउंट के साथ बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले तुरंत कैशबैक ऑफर्स को जोड़ते हैं, तो खरीदार इस फ्लैगशिप डिवाइस को लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे कम प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं।
सीधा डिस्काउंट + तुरंत बैंक कैशबैक
इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर कीमतों में कई स्तरों पर शानदार कटौती देखने को मिल रही है। यह ऑफर 160 से ज़्यादा फिजिकल आउटलेट्स और Vijay Sales के आधिकारिक ऑनलाइन डिजिटल स्टोर पर लाइव है; हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह हर जगह एक साथ शुरू हो गया है:
iPhone 16 Family Model
आधिकारिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)
Vijay Sales Promo Store Price
बैंक ऑफर्स के साथ अंतिम प्रभावी कीमत
iPhone 16 (128GB Variant)
₹69,900
₹66,490
₹64,490
iPhone 16 Plus (128GB Variant)
₹79,900
₹73,490
₹71,490
जहाँ एक तरफ Vijay Sales शुरुआत में ही सीधे तौर पर एक फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, वहीं खरीदार अगर पार्टनर बैंकों (खास तौर पर SBI, ICICI, या Axis Bank) के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वे इस डिस्काउंट के साथ-साथ ₹2,000 का अतिरिक्त कैशबैक भी पा सकते हैं। इससे 128GB वाले बेस iPhone 16 की अंतिम कीमत घटकर ₹64,490 रह जाती है।
इसके अलावा, कुछ खास मामलों में, ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन की स्थिति और उसकी उम्र के आधार पर, एक्सचेंज बोनस के रूप में ₹10,000 तक का लाभ पाने के लिए इन-बिल्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो, अपग्रेड पर होने वाला आपकी जेब से खर्च काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
Apple Intelligence और 3nm A18 Silicon
iPhone 16 को इस तरह की एडजस्टेड कीमत पर लेने की सबसे बड़ी वजह है इसका ज़बरदस्त ‘फ़्यूचर-प्रूफ़’ होना—मतलब, सच में। पुराने बेस मॉडल्स में अक्सर सॉफ़्टवेयर लेयर्स के अगले राउंड की सुविधा नहीं मिल पाती थी, और इसका मतलब है कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन यह iPhone 16 शुरू से ही Apple Intelligence को नेटिवली चलाने के लिए बनाया गया है—वही बेहद मज़बूती से इंटीग्रेटेड पर्सनल AI एनवायरनमेंट जिसके बारे में Apple हमेशा बात करता रहता है।
दमदार A18 चिप: इसका सारा काम 3nm A18 प्रोसेसर करता है। इसमें 6-कोर CPU सेटअप के साथ-साथ 5-कोर डेस्कटॉप-क्लास GPU स्टाइल लेआउट भी है, जिससे आपको ऐसी स्पीड मिलती है जो मोबाइल AAA गेम्स और भारी मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल लेती है, और साथ ही बैटरी का इस्तेमाल भी बहुत ही असरदार तरीके से करती है।
फिजिकल, टच वाले कंट्रोल: इसके चेसिस में नॉन-प्रो लाइन के लिए दो खास फिजिकल अपडेट्स दिए गए हैं, और हाँ, ये वाकई में नज़र आते हैं। पहला है मल्टी-टास्किंग Action Button, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप इससे फ्लैशलाइट, वॉइस मेमो या साइलेंट मोड चालू कर सकें। दूसरा है नया सफायर-क्रिस्टल से ढका Camera Control कैपेसिटिव सेंसर, जिससे आप ज़ूम लेवल्स को आसानी से बदल सकते हैं, एक्सपोज़र को ठीक कर सकते हैं, और डेप्थ ऑफ़ फील्ड सेटिंग्स को और भी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं।
Super Retina Canvas: सामने की तरफ आपको अब भी एक शानदार 6.1-इंच की Super Retina XDR OLED स्क्रीन मिलती है, और यह अगली पीढ़ी के Ceramic Shield से सुरक्षित है। यह कॉम्बिनेशन फोन के गिरने पर उसे ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, साथ ही इसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 nits तक पहुँच जाती है, जिससे आप दोपहर की तेज़ धूप में भी स्क्रीन पर लिखी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं।
48MP Fusion Camera Architecture और बेहतर Battery Matrix
कंटेंट बनाने और फोटोग्राफी के लिए, इसके पिछले हिस्से में एक नया, वर्टिकल तरीके से लगा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसे Apple Vision Pro इकोसिस्टम के लिए Spatial Video कैप्चर करने के मकसद से बनाया गया है—हाँ, यह इसी तरह के काम के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है।
इसके मुख्य हिस्से में एक प्रीमियम 48-मेगापिक्सल का Fusion प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जिसका अपर्चर f/1.6 है, और साथ ही इसमें सेंसर-शिफ्ट Optical Image Stabilization (OIS) भी दिया गया है। इसे बिना किसी क्वालिटी लॉस के 2x Telephoto क्रॉप ज़ूम देने के लिए बनाया गया है, जो सच में काफी शानदार है। इसके साथ ही, इसमें एक अपग्रेडेड 12-मेगापिक्सल का Autofocus Ultra-Wide-Angle लेंस भी दिया गया है। यह लेंस रात में फोटो खींचते समय 2.6 गुना ज़्यादा रोशनी अंदर आने देता है, और साथ ही बहुत ही शानदार मैक्रो क्लोज़-अप फोटोग्राफी के लिए भी पूरा सपोर्ट देता है।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो, यह बहुत ही स्मूथ iOS 18 पर चलता है, और आने वाले कई सालों तक इसके OS के नए-नए अपडेट्स मिलते रहने का वादा किया गया है। आपको इसमें एक आधुनिक USB Type-C कनेक्टिविटी सेटअप भी मिलता है, और यह तेज़ MagSafe वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर, हाई-डेंसिटी बैटरी कॉन्फ़िगरेशन को पूरे दिन आराम से इस्तेमाल करने के लिए ट्यून किया गया है, ताकि दिन खत्म होने से पहले आपको चार्जिंग के लिए वॉल प्लग ढूंढने की ज़रूरत न पड़े और आप अपने डेटा स्ट्रीम से जुड़े रहें।