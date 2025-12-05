iPhone 15 Price Reduce : Amazon पर iPhone 15 की कीमत में 19,000 की कटौती

iPhone 15 Price Many Offers,आज समाज : अगर आप iPhone लेने का सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो निराश न हों। अभी, आपको iPhone 15 मॉडल पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। 2023 में लॉन्च हुआ यह iPhone, iOS 26 को सपोर्ट करता है और लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। आइए इस फोन पर मिलने वाले फीचर्स और डील्स के बारे में डिटेल में जानते हैं।

मॉडल 69,900 रुपये में लिस्टेड

इस iPhone की कीमत की बात करें तो इसका मॉडल 69,900 रुपये में लिस्टेड है। यह MRP 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। आप इसे Amazon से 27% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इसके बाद, इसकी इफेक्टिव कीमत 50,990 रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि आप 19,000 रुपये बचा पाएंगे।

बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध

ऑफर्स की बात करें तो, इस फोन पर Amazon Pay और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, एक्सचेंज पर ₹47,650 का डिस्काउंट मिल रहा है। यह रकम पुराने फोन के ब्रांड, कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है। आप इसे ₹2,472 के EMI ऑप्शन के साथ ऑर्डर कर सकते हैं।

XDR डिस्प्ले

इसके फीचर्स की बात करें तो, इस iPhone मॉडल में डायनामिक आइलैंड के साथ 6.1-इंच का सुपर रेटीना XDR डिस्प्ले है। यह 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है।

48MP का प्राइमरी कैमरा

कैमरा और वीडियो क्वालिटी के लिए, इस iPhone 15 मॉडल में 48MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसके साथ 12MP का सेकेंडरी कैमरा है। सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इससे आप अच्छी और साफ़ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं।

A16 बायोनिक चिपसेट

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए, इस iPhone में A16 बायोनिक चिपसेट है। डिस्प्ले सेफ्टी के लिए, इसमें सिरेमिक शील्ड है। इसके अलावा, यह iOS 18 अपग्रेड के साथ उपलब्ध है, जिससे यह तेज और स्मूद चलता है।

23 घंटे का वीडियो प्लेबैक

बैटरी पावर के लिए, ये हैंडसेट 23 घंटे का वीडियो प्लेबैक देते हैं। ये IP68 रेसिस्टेंट हैं, यानी ये पानी और धूल रेसिस्टेंट हैं। इनमें Wi-Fi, ब्लूटूथ, USB-C और GPS जैसे कई दूसरे फ़ीचर भी हैं।

