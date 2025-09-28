iOS 26 Problems: iOS 26 अपडेट ने किया iPhone को हैंग! जानें कैसे सिर्फ 10 सेकेंड में करें फिक्स 

iOS 26 Problems: Apple ने हाल ही में iPhone 11 सीरीज़ और उसके बाद के सभी योग्य डिवाइस के लिए अपना नवीनतम सॉफ़्टवेयर अपडेट, iOS 26, जारी किया है। हालाँकि इस अपडेट में कई रोमांचक सुविधाएँ और एक नया उपयोगकर्ता अनुभव शामिल किया गया है, फिर भी कुछ उपयोगकर्ता अप्रत्याशित समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं – खासकर डिस्प्ले फ़्रीज़ होना और iPhones का प्रतिक्रिया न देना।

iOS 26 अपडेट के कारण फ़्रीज़िंग की समस्याएँ

कई उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि अपडेट करने के बाद, उनके iPhones अक्सर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं या हैंग हो जाते हैं, और टचस्क्रीन काम नहीं करती। कई मामलों में, फ़ोन रीस्टार्ट होने तक लगभग बेकार सा लगता है।

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। पिछले साल जब Apple ने iOS 18 लॉन्च किया था, तब भी इसी तरह की फ़्रीज़िंग की समस्या सामने आई थी, और उस समय भी उपयोगकर्ताओं को त्वरित समाधान के लिए फ़ोर्स रीस्टार्ट का सहारा लेना पड़ा था।

iOS 26 अपडेट के बाद iPhone के फ़्रीज़ होने की समस्या को कैसे ठीक करें

अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सबसे आसान उपाय है कि आप अपने iPhone को फ़ोर्स रीस्टार्ट करें। आप इसे इस तरह कर सकते हैं:

वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन को एक बार दबाएँ।

वॉल्यूम कम करने वाले बटन को एक बार जल्दी से दबाएँ।

अब, पावर बटन (साइड बटन) को तब तक दबाकर रखें जब तक Apple लोगो दिखाई न दे।

इस प्रक्रिया में आमतौर पर 5-10 सेकंड लगते हैं, जिसके बाद आपका iPhone रीबूट हो जाएगा और सामान्य रूप से काम करने लगेगा। रीस्टार्ट होने के बाद, आपका iPhone फिर से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। Apple ने अभी तक कोई स्थायी समाधान जारी नहीं किया है,

फ़ोर्स रीस्टार्ट करने से समस्या अस्थायी रूप से ठीक हो जाती है, लेकिन उपयोगकर्ता यह देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि Apple iOS 26 में फ़्रीज़ होने की समस्या को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए कोई अनुवर्ती पैच कब जारी करेगा। तब तक, यह समाधान आपके iPhone को बिना किसी रुकावट के चालू रखने का सबसे प्रभावी तरीका है।