IOCL Recruitment 2025 : IOCL ने जारी की अपनी अनेक पदों पर भर्ती,आज ही करे आवेदन

IOCL Recruitment 2025 : अगर आप भी तलाश में हो एक सुनेहरी नौकरी के तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है क्यूंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2025 के माध्यम से विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में इंजीनियरों/अधिकारियों (ग्रेड A) की भर्ती के लिए अपनी नवीनतम अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती अभियान उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनका लक्ष्य IOCL को विश्व स्तर पर प्रशंसित ऊर्जा कंपनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

यह भर्ती केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्नातकों के लिए है, और आवेदन की अंतिम तिथि 05 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक है। चयन प्रक्रिया में CBT, समूह चर्चा, समूह कार्य और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को लगभग ₹17.7 लाख प्रति वर्ष के आकर्षक CTC के साथ ₹50,000 – 1,60,000/- के वेतनमान पर रखा जाएगा।

IOCL इंजीनियर भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)

पद का नाम: इंजीनियर / अधिकारी (ग्रेड A)

विज्ञापन संख्या: IOCL/CO-HR/RECTT/2025/01

विषय: केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन

वेतनमान: ₹50,000 – 1,60,000/- (CTC ~ ₹17.7 LPA)

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: www.iocl.com

IOCL Engineer Recruitment 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 05 सितंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 21 सितंबर 2025

प्रवेश पत्र जारी तिथि: 17 अक्टूबर 2025

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 31 अक्टूबर 2025

IOCL Engineer Recruitment 2025 रिक्तियां और योग्यता

पदों के बारे में बाद में किया जायेगा सूचित बाकी न्यूनतम 65% अंकों के साथ बीई/बीटेक या समकक्ष (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)।

IOCL Engineer Recruitment 2025 आयु सीमा

ऊपरी आयु सीमा: 26 वर्ष (01 जुलाई 2025 तक)।

छूट:ओबीसी (एनसीएल): 3 वर्ष

एससी/एसटी: 5 वर्ष

पीडब्ल्यूबीडी: 10 वर्ष (अतिरिक्त)

भूतपूर्व सैनिक: भारत सरकार के नियमों के अनुसार

IOCL Engineer Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)

समूह चर्चा और समूह कार्य

व्यक्तिगत साक्षात्कार

योग्यता सूची मानदंड

IOCL Engineer Recruitment 2025 आवेदन शुल्क

यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस :-₹500

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी छूट प्राप्त

कैसे करें IOCL Engineer Recruitment 2025 के लिए आवेदन