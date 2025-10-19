IOCL Junior Engineer Admit Card Out : IOCL ने जारी किये अपने जूनियर इंजीनियर के एडमिट कार्ड, आज ही करे डाउनलोड

IOCL Junior Engineer Admit Card Out : अगर आप भी हो IOCL के जूनियर इंजीनियर पद की होने वाली परीक्षा के उम्मीदवार तो आपको बता दे की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IOCL जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 3 सितंबर 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 03 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक लिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार IOCL जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए वेबसाइट iocl.com से अप्लाई कर सकते हैं।

IOCL जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 ओवरव्यू

भर्ती संगठन: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम: जूनियर इंजीनियर

रिक्तियाँ: 381

नौकरी का स्थान: अखिल भारतीय

श्रेणी: IOCL जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025

आधिकारिक वेबसाइट: iocl.com

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18-26 वर्ष है।

आयु सीमा की गणना की अंतिम तिथि 01.07.2025 है।

आयु सीमा में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

IOCL जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया