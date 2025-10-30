Chandigarh Breaking News : तीन साल में प्रदेश में 1.30 लाख करोड़ का निवेश हुआ : संजीव अरोड़ा

पंजाब में 1,400 करोड़ रुपए निवेश करेगी आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार की उद्योग समर्थिकीय नीतियों का ही परिणाम है कि आज देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां पर अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए उत्साहित हैं। यह कहना है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजीब अरोड़ा ने कहा कि आप सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पंजाब में कुल 1.30 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

बरनाला में स्थापित होगी यूनिट

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब को एक जीवंत, स्वस्थ और भविष्य के लिए तैयार राज्य बनाने के उद्देश्य से, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सालाना 2300 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनी आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पंजाब में 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी जिला बरनाला के गांव बड़बर में एक नई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (एपीआई) निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस इकाई से लगभग 2,000 पंजाबियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

सभी तरह की जरूरी मंजूरियां मिल चुकी

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल चुकी है और इकाई स्थापित करने के लिए जमीन कंपनी के अधिकार में है। आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भारत की प्रमुख एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (ए पी आई) और विशेष रसायन निमार्ताओं में से एक है। यह कंपनी दर्द, बुखार और सूजन के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली नॉन-स्टीरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एन एस ए आई डी) झ्र आइबूप्रोफेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी निमार्ता कंपनी भी है।

पहले भी स्थापित हैं इकाइयां

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी की एक निर्माण इकाई पहले से ही फतेहगढ़ छन्ना, बरनाला में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि नई इकाई की स्थापना के बाद पंजाब में इस कंपनी का कुल निवेश 2533 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और इसकी सभी इकाइयों में कुल 3100 लोग कार्यरत होंगे। अरोड़ा ने कहा कि बरनाला जिले के बड़बर गांव में प्रस्तावित 1,400 करोड़ रुपये का यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आईओएल की एपीआई उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह पंजाब को फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

