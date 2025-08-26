10 रुपए से निवेश, गोल्ड से लेकर FD तक… Dream11 की पैरेंट कंपनी का नया प्लान 

Dream11, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ, ड्रीम11 की मूल कंपनी, ड्रीम स्पोर्ट्स, ने एक बड़ा बदलाव किया है। फैंटेसी गेमिंग की दिग्गज कंपनी अब ड्रीम मनी नामक एक बिल्कुल नए निवेश प्लेटफ़ॉर्म का परीक्षण कर रही है, जो व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में इसके प्रवेश का संकेत है।

गेमिंग से निवेश तक

कभी भारत के रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र में अग्रणी रही ड्रीम स्पोर्ट्स को ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और विनियमन) विधेयक, 2025 के लागू होने के बाद अपने मुख्य परिचालन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि, कंपनी के अन्य उद्यम जैसे ड्रीमसेटगो और फैनकोड अभी भी सक्रिय हैं।

सूत्रों के अनुसार, नया ऐप उपयोगकर्ताओं को ये सुविधाएँ प्रदान करेगा:

सिर्फ़ ₹10 प्रतिदिन से या मासिक SIP के ज़रिए सोने में निवेश शुरू करें।

₹1,000 से शुरू होने वाली सावधि जमा में निवेश करें।

विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) का विकल्प चुनें। इस प्लेटफ़ॉर्म के पीछे की आधिकारिक संस्था का नाम ड्रीम सूट प्लेटफ़ॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है।

यह बदलाव क्यों?

सरकारी आँकड़े बताते हैं कि लगभग 45 करोड़ भारतीय सामूहिक रूप से असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स में सालाना ₹20,000 करोड़ गँवा रहे थे। प्रतिबंध के कारण, ड्रीम स्पोर्ट्स के पास नए राजस्व मॉडल तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

ई-स्पोर्ट्स में वृद्धि की संभावना

हालांकि असली पैसे वाले गेम्स विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग के फलने-फूलने की उम्मीद है। ई-स्पोर्ट्स उद्योग ने पहले ही 1.5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं, यह आंकड़ा 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में लगभग 40% गेमर्स टियर-2 और टियर-3 शहरों से आते हैं, जो बाजार की गहराई को उजागर करता है।