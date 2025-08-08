Introduction Conference Organized : अग्रसेन स्कूल में आयोजित परिचय सम्मेलन में पूरे देश से आए मेहमानों की होगी पूरी मेहमान नवाजी : महावीर गुप्ता

बैठक में उपस्थित महावीर गुप्ता, राजकुमार गोयल व अन्य।
  • आज के समय में परिचय सम्मेलन समाज की आवश्यकता : गोयल

Introduction Conference Organized ,(आज समाज) जींद। आगामी सात सितंबर को जींद में आयोजित होने वाले अग्रवाल युवक, युवती परिचय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शहर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को गांधीनगर स्थित अग्रसेन स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अग्रसेन स्कूल के प्रधान महावीर गुप्ता ने की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश प्रधान राजकुमार गोयल, अग्रोहा धाम जींद के प्रधान अशोक गोयल, बाल धर्मार्थ अस्पताल के प्रधान ईश्वर गोयल, सतपाल जैन, अनिल बंसल, सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, सोनू जैन, मनीष गर्ग, अमर बंसल इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर महावीर गुप्ता ने कहा कि सात सितंबर को जींद में आयोजित होने वाला यह परिचय सम्मेलन न केवल रिश्तों के मेल का अवसर बनेगा बल्कि हमारे समाज की अतिथि सत्कार की परम्परा का जीवंत उदाहरण भी बनेगा। उन्होंने कहा कि अग्रसेन स्कूल में आयोजित परिचय सम्मेलन में पूरे देश से आए मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।

अतिथियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की जांएगी

देशभर से आने वाले अतिथियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की जांएगी। इस अवसर पर परिचय सम्मेलन समारोह के आयोजक व अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने कहा कि परिचय सम्मेलन एक ऐसा सामूहिक सामाजिक मंच है जो समाज के युवक युवतियों को एक ही स्थान पर परिचय, संवाद और विवाह के उद्देश्य से मिलने का अवसर प्रदान करता है। रामधन जैन, सावर गर्ग व पवन बंसल ने कहा कि आज के समय में परिचय सम्मेलन समाज की अत्यंत आवश्यकता बन चुका है। वर्तमान समय में विवाह योग्य युवक व युवतियों के लिए उपयुक्त जीवनसाथी चुनना एक बड़ी चुनौती है जिसे यह सम्मेलन एक सुनियोजित और गरिमामय मंच प्रदान करता है।

परिचय सम्मेलन एक सामूहिक सामाजिक प्रयास

अग्रोहा धाम जींद के प्रधान अशोक गोयल, बाल धर्मार्थ अस्पताल के प्रधान ईश्वर गोयल ने सम्मेलन की रूपरेखा, पंजीकरण प्रक्रिया,  पुस्तिका प्रकाशन और समाज की सहभागिता पर भी विस्तार से जानकारी दी। सतपाल जैन व अनिल बंसल ने कहा कि परिचय सम्मेलन एक सामूहिक सामाजिक प्रयास है, जिसमें समाज के अविवाहित युवक.युवतियों की प्रोफाइल,  फोटो, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की जानकारी आदि एक बुकलेट के माध्यम में प्रकाशित की जाती है और उन्हें एक-दूसरे से मिलाने के लिए एक प्रत्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

