Introduction Conference : सात सितंबर के परिचय सम्मेलन में युवतियों की आई एंट्रियों पर हुआ मंथन

अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष ने ली महिला विंग की बैठक

पंजीकरण संख्या पहुंची 900 के करीब

Introduction Conference (आज समाज) जींद। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने अग्रवाल समाज महिला विंग की बैठक ली। इस बैठक में आगामी सात सितंबर को जींद में आयोजित होने वाले उत्तर भारत स्तरीय विवाह योग्य युवक व युवती परिचय सम्मेलन में युवतियों की आई एंट्रियो पर मंथन किया गया। बैठक में कहा गया है कि महिला विंग द्वारा कॉलोनी-कॉलोनी चलाए गए अभियान का असर रहा कि इस बार के विवाह योग्य परिचय सम्मेलन में युवतियों के परिजनों ने अपनी बेटियों के पंजीकरण करवाने में खूब रुचि दिखाई। इस अवसर पर महिला विंग की अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल, उप प्रधान डेजी जैन, महासचिव मंजू सिंगला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रही।

महिला विंग ने कॉलोनी-कॉलोनी जाकर जागरूकता अभियान चलाया

राजकुमार गोयल ने कहा कि पिछले समय में जितने भी परिचय सम्मेलन हुए हैं, उनमें युवतियों की एंट्री अपेक्षाकृत कम रही लेकिन इस बार महिला विंग ने कॉलोनी-कॉलोनी जाकर जागरूकता अभियान चलाया जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। महिला टीम की मेहनत से इस बार युवतियों व उनके परिजनों ने सम्मेलन में बढ़.चढ़कर रुचि दिखाई और बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाए। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि इस बार सम्मेलन में पंजीकरण की संख्या 900 तक पहुंच चुकी है जो अब तक के सम्मेलनों में एक रिकॉर्ड है।

अभिभावक उत्साहपूर्वक अपने बेटे बेटियों का पंजीकरण करवा रहे

महिला विंग की प्रधान पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि पिछले तीन महीनों से पूरी टीम लगातार प्रयासरत रही। महिलाओं ने टोली बना कर विभिन्न इलाकों में जाकर परिवारों को जागरूक किया और यह विश्वास दिलाया कि यह सम्मेलन रिश्तों के लिए सबसे सशक्त मंच है। शुरुआत में कुछ अभिभावकों ने संकोच दिखाया। परंतु महिला विंग के लगातार प्रयास से अब भी अभिभावक उत्साहपूर्वक अपने बेटे.बेटियों का पंजीकरण करवा रहे हैं।

रामधन जैन, सावर गर्ग व पवन बंसल ने कहा कि सात सितंबर को होने वाले परिचय सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवतियों और युवकों की भागीदारी से समाज को बेहतर रिश्तों के अवसर मिलेंगे और आने वाले दिनों में सैंकड़ों सफल परिणय सूत्र जुड़ेगे जो समाज को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। बैठक में कोषाध्यक्ष रेनू तायल, रेनू गर्ग, सुनीता, संतोष, रजनी, अलका तायल, दीप्ति मित्तल, मीना, किरण गोयल, राज गुप्ता, रीमा मित्तल, ममता, कोकिला आदि मौजूद रही।

