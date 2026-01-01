Delhi Crime News : दिल्ली में अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

Delhi Crime News : दिल्ली में अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन पकड़ी

Delhi Crime News  (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की दो किलोग्राम हेरोइन सहित दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह बरामदगी दो अलग-अलग मामलों के तहत की है।

इसके अलावा हेरोइन सप्लाई के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी और सिंडिकेट चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए छह फोन जब्त किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों से पूछताछ जारी है इस मामले में अभी और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपियों के संबंध किन-किन राज्यों में थे ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मादीपुर, दिल्ली निवासी अंशुल राणा और गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के रूप में हुई है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि शाखा की वेस्टर्न रेंज-2 में तैनात हवलदार प्रमोद कुमार को एक सूचना मिली थी कि अंशुल राणा नाम का एक ड्रग सप्लायर/डीलर इंदरपुरी, दिल्ली, दिल्ली/एनसीआर इलाके में ड्रग्स सप्लाई करने में शामिल है। वह क्वींस वैली स्कूल, सेक्टर-8, द्वारका, दिल्ली के पास किसी को बड़ी मात्रा में हेरोइन/स्मैक सप्लाई करने आएगा। इंस्पेक्टर पवन सिंह व एसआई अनुज छिकारा की टीम ने उसे आरोपी की लोकेशन का पता लगाया।

इसके बाद आरोपी अंशुल राणा को डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, क्वींस वैली स्कूल, सेक्टर-8, द्वारका, दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया और उसके बैग से 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। जांच में पता चला कि आरोपी अंशुल राणा ने बरामद की गई प्रतिबंधित हेरोइन गंगा प्रसाद उर्फ विक्की (39)से प्राप्त की थी, जिसने आगे हेरोइन बरेली, उत्तर प्रदेश से प्राप्त की थी। फरार आरोपी गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के बारे में आगे गुप्त सूचना एसआई अनुज छिकारा को मिली। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर उसे लक्ष्मी नगर, दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। गंगा प्रसाद पर पहले से तीन मामले दर्ज हैं।

