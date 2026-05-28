Amritsar Crime News : अमृतसर में हथियारों सहित अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार

By
Harpreet Singh
-
0
21
Amritsar Crime News : अमृतसर में हथियारों सहित अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार
Amritsar Crime News : अमृतसर में हथियारों सहित अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार

पकड़े गए पांच आरोपियों से पुलिस ने अत्याधुनिक 8 पिस्तौल किए बरामद

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पांच आरोपियों को आठ आधुनिक पिस्तौलों और कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही प्रदेश पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अर्शदीप सिंह उर्फ डी (21) निवासी गुरु की वडाली, अमृतसर, मनप्रीत सिंह उर्फ मान (26) निवासी गांव भैणी, अमृतसर, सुखराज सिंह उर्फ बिल्ला (29) निवासी गांव नौशहरा ढल्ला, तरनतारन, राहुल गिल उर्फ राहुल (22), जो भिखीविंड का निवासी है और वर्तमान समय में गांव दराजके, तरनतारन निवासी और अर्शदीप सिंह उर्फ गग्गड़ (25) निवासी गांव लोहके, तरनतारन के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास, अपहरण और जेल एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।

आरोपियों से ये हथियार हुए बरामद

बरामद किए गए पिस्तौलों में एक 9 एमएम जिगाना, एक .30 बोर पीएक्स 3 (चीन निर्मित), एक .30 बोर बेरेटा (इटली निर्मित), तीन 9 एमएम ग्लॉक और दो .32 बोर पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी तस्कर से संपर्क के लिए वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूल सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली हथियारों और नशे की खेप प्राप्त कर इन्हें पंजाब में आगे आपराधिक तत्वों को सप्लाई करता था। डीजीपी ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान के लिए मामले में आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने हेतु आगे जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें : Punjab Weather Update : पंजाब-चंडीगढ़ में तेज हवा के साथ आसमान में छाए बादल