Punjab Crime News : जेल से चल रहा था अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह

पुलिस ने पाकिस्तान से आई 15.775 किलो हेरोइन की जब्त

Punjab Crime News (आज समाज ), फिरोजपुर : प्रदेश को नशा व अपराध मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस का अभियान लगातार जारी है। यह अभियान पंजाब में एक मार्च से शुरू किया गया था और अभी भी जारी है। इसी अभियान के तहत फिरोजपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15.775 किलो हेरोइन के साथ आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फिरोजपुर के हबीबवाला के रहने वाले सोनू सिंह के तौर पर हुई है।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह ड्रग नेटवर्क कपूरथला जेल में बंद एक आरोपी के इशारों पर चल रहा था। वहीं, बरामद की गई हेरोइन की खेप पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।

सीमा पार से चल रहा हथियार तस्करी गिरोह पकड़ा

फाजिल्का पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने विदेशी संचालकों द्वारा समर्थित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और पांच विदेशी पिस्तौल (.30 बोर) और 9 मैगजीन बरामद कीं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक विदेशी संस्था के माध्यम से पाकिस्तान से मंगवाए जाते हैं। गिरफ्तार आरोपी सुरिंदर सिंह और गुरप्रीत अपने विदेशी संचालकों के निर्देश पर आपराधिक समूहों के जमीनी कार्यकतार्ओं तक ये हथियार पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस थाना सदर फाजिल्का में शस्त्र अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

