Amritsar Crime News : अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

5 अत्याधुनिक पिस्तौल सहित एक तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से मंगवाई गई थी हथियारों की खेप

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्टÑीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को पांच अत्याधुनिक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सभी हथियार पाकिस्तान से आए थे। बरामद की गई 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार मैगजीन पिछले दिनों की भारत में पहुंचाए गए और इनका उपयोग प्रदेश की शांति भंग करने के लिए किया जाना था।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अमित सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर के गुरु की वडाली, छेहरटा का निवासी है। हथियार बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसका काले रंग का हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका प्रयोग वह खेप पहुंचाने के लिए करता था।

पाकिस्तानी हथियार तस्करों के संपर्क में था आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी अपने साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गिन्नी के माध्यम से पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में था, जो राज्य में शांति और सद्भावना को भंग करने के लिए हथियारों की खेप भेजते थे। डीजीपी ने कहा कि इस गिरफ्तारी और बरामदगी ने हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने और क्षेत्र में एक बड़े अपराध को टालने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होने की उम्मीद है।

इस तरह आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेमंद जानकारी पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी डिटेक्टिव रविंदरपाल सिंह, एडीसीपी-2 हरपाल सिंह और एसीपी पश्चिमी शिवदर्शन सिंह की निगरानी में थाना छैहरटा की पुलिस टीम ने गुप्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अमित सिंह को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह किसी को हथियारों की खेप पहुँचाने जा रहा था। सीपी ने आगे कहा कि जांच अनुसार गिरफ्तार आरोपी सीमा पार से अपने संचालकों द्वारा बताए गए स्थानों से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई हथियारों की खेप प्राप्त करता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है और साथ ही उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश भी जारी है, जिसे आरोपी खेप पहुंचाने जा रहा था।

