Punjab Crime News : फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

Harpreet Singh
पाकिस्तान से लाई गई चार ग्लॉक पिस्तौल सहित दो काबू

Punjab Crime News (आज समाज), फिरोजपुर : हथियार तस्करों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के दो सदस्यों को चार 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, चार मैगजीन और चार जिदां कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी निवासी गांव रुहेला हाजी, फिरोजपुर और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी जलालाबाद, फाजिल्का के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से हथियार बरामद करने के साथ ही उनका हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त किया, जिस पर वे सवार थे।

आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में ही किए बड़े खुलासे

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि आरोपी विक्रमजीत सिंह के पाकिस्तान-आधारित अवैध हथियार तस्कर से सीधे संपर्क थे। उन्होंने कहा कि विक्रमजीत ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि वह अपने पाकिस्तानी हैंडलरों के निदेर्शों पर स्थानीय संपर्कों को हथियार सप्लाई करता था।

पुलिस ने एक अन्य मामला भी सुलझाया

डीजीपी ने आगे बताया कि विक्रमजीत की गिरफ्तारी से सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले इसी नेटवर्क द्वारा भेजी गई ए के -47 असॉल्ट राइफल की बरामदगी से जुड़ा एक पुराना मामला भी सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के अन्य कड़ियों की पहचान के लिए जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

सीनियर सुपरिंटेंडेंट आॅफ पुलिस (एसएसपी) फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने बस्ती बूटा वाला क्षेत्र से दोनों आरोपियों को दो ग्लॉक पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर बाद में दो और ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गईं।

एसएसपी सिद्धू ने बताया कि जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पूरी सप्लाई चेन — जिसमें विदेशी हैंडलर और स्थानीय सहयोगी शामिल हैं — का खुलासा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां एवं बरामदगियां संभव हैं।

